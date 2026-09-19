Los envíos de crudo y GNL por Ormuz llegaron a su nivel más alto en seis meses, según comandante de EEUU + Agregar ámbito en









El almirante Brad Cooper atribuyó el repunte a la protección naval y al desminado del estrecho. Monitores señalan que el tráfico sigue por debajo de los niveles previos a la guerra.

El tráfico marítimo continúa muy por debajo de los niveles previos a la guerra e Irán.

El volumen de petróleo y gas natural licuado (GNL) que pasó por el estrecho de Ormuz en las últimas dos semanas fue el más alto en seis meses, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El dato fue difundido por su jefe, el almirante Brad Cooper, en un mensaje de video este sábado, en el que sostuvo que "claramente, se está ganando impulso".

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Según Cooper, las principales vías de tránsito del estrecho están libres de minas. El jefe militar aseguró que las fuerzas estadounidenses facilitaron la salida de más de 1.000 millones de barriles de crudo del Golfo Pérsico en los últimos dos meses y que brindaron protección coordinada a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales.

Cooper también afirmó que Irán no exportó ningún barril en ese período a raíz del bloqueo estadounidense. Además, indicó que el Ejército trabaja con los socios del Consejo de Cooperación del Golfo, otras agencias de Estados Unidos, aseguradoras y navieras para aumentar el tráfico por el paso. Las cifras corresponden al mando militar estadounidense.

Un tráfico todavía por debajo del nivel previo a la guerra El máximo de seis meses coincide con el período inmediatamente posterior al inicio de la guerra, tras los ataques de Estados Unidos e Israel. El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026 y desde entonces el tránsito por el estrecho quedó en gran parte bloqueado por Irán.

Monitores del sector señalan que el tráfico marítimo continúa muy por debajo de los niveles previos a la guerra e Irán sigue atacando buques mientras reclama el control de la vía. Antes del conflicto, por allí circulaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas que se comercian en el mundo.

Irán sostiene que el estrecho está bloqueado y las negociaciones regionales sobre las rutas de navegación atraviesan un impasse. En ese contexto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló el 13 de septiembre que el mercado sigue dependiendo de los envíos por Ormuz, que estimó en 10 millones de barriles diarios de crudo y derivados. Describió al mercado petrolero como más ajustado de lo deseable, aunque todavía sin una escasez aguda.