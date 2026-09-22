Corea del Norte prueba una nueva arma y Kim Jong-un amenaza con un "dolor de cabeza incurable" para sus enemigos + Agregar ámbito en









El régimen aseguró que el ensayo mostró una “tecnología de defensa ultramoderna”. El proyectil podría ser una variante equipada con un vehículo planeador hipersónico.

Kim Jong-un supervisó personalmente la prueba del nuevo sistema de armas norcoreano. Foto: Reuters

Corea del Norte probó con éxito un nuevo sistema de armas bajo la supervisión de Kim Jong-un, quien aseguró que el avance en las capacidades militares del país provocará un “dolor de cabeza incurable” a sus enemigos, en medio de un nuevo aumento de las tensiones en la península coreana.

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La prueba fue realizada el domingo por la Administración de Misiles de Corea del Norte y presentada por los medios estatales como una demostración de una “tecnología de defensa ultramoderna”. Kim destacó que el ensayo representa un avance significativo en la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas norcoreanas.

Corea del Norte aseguró que el ensayo demostró avances en su tecnología militar. “El enemigo sabrá perfectamente lo que significa ese progreso sin necesidad de explicaciones”, sostuvo el líder norcoreano. Luego, profundizó su advertencia: “Afirmó que esa realidad provocaría al enemigo un dolor de cabeza incurable y un golpe muy cruel e inevitable”, según informó la agencia estatal KCNA.

Qué se sabe sobre la nueva arma de Corea del Norte Aunque KCNA no precisó oficialmente qué tipo de arma fue utilizada, las fotografías difundidas por la agencia aportaron algunas pistas. En las imágenes aparece Kim acompañado por su hija adolescente mientras observa una pantalla con un mapa de la costa este del país y una referencia a la “trayectoria de vuelo” del Hwasongpho-11-ma-1.

El proyectil probablemente forma parte de una serie de misiles balísticos de corto alcance que Pionyang busca perfeccionar. NK News, un sitio especializado en Corea del Norte con sede en Seúl, señaló que podría tratarse de una variante mejorada de un misil equipado con un vehículo planeador hipersónico.

Este tipo de tecnología permite que la ojiva pueda maniobrar durante su trayectoria para intentar evadir sistemas de defensa antimisiles. Además, podría permitir que el proyectil sea lanzado parcialmente hacia la órbita antes de dirigirse hacia su objetivo. Los misiles hipersónicos forman parte del conjunto de armamentos cuyo desarrollo Kim impulsó para fortalecer las capacidades nucleares y militares del país. El Hwasongpho-11-ma-1 podría pertenecer a una nueva generación de misiles balísticos norcoreanos. X: @Fekerfanta El Ejército de Corea del Sur había detectado el domingo el lanzamiento de dos misiles balísticos de corto alcance desde la costa este norcoreana. Los disparos se produjeron pocos días después de que Pionyang acusara a Estados Unidos de incrementar las tensiones en la península de Corea mediante una serie de ejercicios militares. Corea del Sur, Japón y EEUU coordinan su respuesta La nueva demostración militar ocurrió mientras Corea del Sur, Japón y Estados Unidos buscan reforzar su coordinación frente al programa armamentístico norcoreano. Los cancilleres de los tres países mantuvieron el lunes una reunión en Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, los representantes acordaron mantener una estrecha coordinación para promover la paz, la estabilidad y la desnuclearización de la península coreana, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano. La reunión se produjo en un escenario de renovada tensión, mientras Pionyang continúa avanzando con el desarrollo y las pruebas de nuevos sistemas militares.