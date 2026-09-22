Donald Trump protagonizó un tenso cruce con una periodista de CNN

El mandatario fue abordado por Kaitlan Collins antes de su discurso en Nueva York, donde respondió a una pregunta sobre el conflicto con Irán y cuestionó la presencia de la corresponsal.

Donald Trump protagonizó este martes un nuevo cruce con CNN antes de ingresar a la Asamblea General de las Naciones Unidas . La periodista Kaitlan Collins intentó preguntarle por la guerra con Irán y por cuándo podría terminar el conflicto , pero el presidente estadounidense evitó responder y cuestionó que la cadena estuviera allí para cubrirlo.

“Es un honor estar acá. Me sorprende que CNN esté aquí cubriéndome. No deberían estar aquí” , dijo Trump ante los periodistas que esperaban su llegada.

Collins le explicó que CNN tenía autorización de Naciones Unidas para ingresar y realizar la cobertura , pese a que la cadena había sido excluida recientemente de la Casa Blanca. No obstante, el mandatario volvió a insistir: “Dijeron que no me iban a cubrir. No deberían estar cubriéndome”.

La periodista volvió a consultarle entonces sobre la guerra con Irán, pero Trump no respondió directamente y se refirió a su participación en la Asamblea General . “Les diré que es un honor estar en las Naciones Unidas y estamos haciendo muchos progresos. A nuestro país le está yendo realmente, realmente bien”, afirmó antes de entrar al edificio.

Esto sucedió pocos días después de que la Casa Blanca anunciara la exclusión de CNN, MS NOW y Politico de sus instalaciones . Trump acusó a esos medios de difundir “noticias falsas” y advirtió que otras organizaciones periodísticas también podrían perder el acceso.

La medida generó una protesta entre las principales cadenas de televisión que participan del denominado pool de prensa de la Casa Blanca. ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News suspendieron su participación luego de que CNN fuera impedida de cumplir con uno de sus turnos de cobertura.

Además, CNN, MS NOW y Politico recurrieron a la Justicia federal para intentar recuperar su acceso a la Casa Blanca. Los medios sostienen que la decisión del gobierno constituye una represalia por sus coberturas y que afecta las garantías de libertad de prensa contempladas en la Primera Enmienda.

Mientras tanto, el gobierno lanzó “Trump TV”, una transmisión disponible durante las 24 horas a través de YouTube, con discursos, anuncios y otros contenidos seleccionados por la administración.

El enfrentamiento con Collins también se suma a una serie de cruces anteriores entre el presidente y la periodista. Trump ya había realizado críticas personales contra ella en distintas ocasiones y había cuestionado públicamente su manera de cubrirlo.

En esta oportunidad, la disputa se trasladó de la Casa Blanca a Naciones Unidas. Aunque CNN no tiene permitido ingresar a la sede presidencial, la acreditación para cubrir las actividades de la ONU depende de esa organización, por lo que Collins pudo estar presente y realizar preguntas durante la llegada de Trump.