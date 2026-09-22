Ley de Glaciares: activistas de Greenpeace procesados esperan que la Justicia revierta la decisión

Piden que se revoque el procesamiento a los activistas de Greenpeace detenidos. Greenpeace

La defensa de los activistas de Greenpeace procesados por la Justicia tras la protesta en las escalinatas del Congreso en el marco del debate de la ley de Glaciares, solicitó este martes en una audiencia que se revoque el procesamiento de los 12 involucrados.

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El pedido fue realizado a la Sala II de la Cámara Federal en una audiencia que se realizó en los tribunales de Comodoro Py.

La protesta por la ley de Glaciares La protesta buscó visibilizar el rechazo a la reforma y defender los glaciares y el agua. No hubo violencia ni daños materiales. La propia resolución de la Justicia reconoció que no hubo afectación al tránsito, a terceros ni al funcionamiento ordinario del Congreso, advirtieron desde la defensa.

Los 12 activistas fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. Se habían instalado con inodoros de plástico en las escalinatas del Congreso para visibilizar la protesta. El juez dispuso además un embargo de $2 millones para cada uno.

Los activistas fueron procesados en el marco de una protesta contra la ley de Glaciares. Archivo Qué dijeron desde Greenpeace Diego Salas, director de proyectos de Greenpeace dijo hoy: "Si pensaban amedrentarnos, no lo van a lograr. Hoy, más que nunca, mantenemos nuestro compromiso con el activismo pacífico y responsable para seguir defendiendo los ecosistemas y las leyes que los protegen. Las leyes ambientales que la ciudadanía supo conseguir, como la Ley de Glaciares, son fundamentales en un contexto climático cada vez más extremo".

"Por eso, seguiremos defendiendo la norma original y exigiendo la justicia que declare la inconstitucionalidad de la reforma. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber para con los miles de argentinos que confían en nuestro trabajo", agregó. Cynthia Moreno Gallo, una de las activistas que participó en la actividad dijo: “Me presenté en esta audiencia para expresarme ante el tribunal sobre la protesta pacífica que realizamos en las escalinatas del Congreso en febrero. Participé con la convicción de defender los glaciares y el agua de nuestro país. Nuestra actividad no debería representar un delito; no agredimos, dañamos las instalaciones ni lastimamos a nadie". "Sólo nos expresamos para hacer visible una preocupación que compartimos con muchísimas personas. Estoy orgullosa de ser activista y de manifestarme pacíficamente para defender el ambiente”, subrayó.