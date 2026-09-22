Las reformas que propone River a la AFA en su vuelta al Comité Ejecutivo + Agregar ámbito en









La dirigencia de River emitió un comunicado oficial anunciando que este martes volverá a ser parte del Comité Ejecutivo de la AFA, aunque presentando un documento de una modificación total del formato del torneo actual.

Las reformas críticas que propone River a la AFA en su vuelta al Comité Ejecutivo

Luego de más de seis meses sin participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), River informó a través de las redes sociales que volverá este martes con "un documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El club publicó este lunes un comunicado en el que adelantó que el documento "presenta un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen hoy la competencia", lo que definición como "una demanda que el fútbol argentino tiene por el peso propio de su historia".

"Una historia centenaria con un nivel de competitividad global exige torneos que estén a su altura, en formato, en arbitraje, en transparencia y en claridad de los reglamentos, como también en generación de ingresos", continúa el escrito del 'Millonario'.

La institución de Núñez aclaró que su propuesta llega desde su condición de asociación civil sin fines de lucro, como parte fundacional de la AFA, buscando "trabajar incansablemente con los demás clubes por lo que sus socios les plantean".

River fijó en base a seis ejes el marco general de la posición institucional del club, adelantando que profundizarán cada arista con proyectos específicos y rigurosidad técnica, construyendo de manera colaborativa con todas las patas del fútbol.

Comité Ejecutivo de AFA: las seis propuestas de River Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre.

Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases.

Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información.

Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite.

Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos.

Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.