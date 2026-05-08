Guerra en Medio Oriente: Marco Rubio aseguró que EEUU espera una respuesta de Irán "en las próximas horas"

El secretario de Estado estadounidense habló en medio de las tensiones abiertas. También relató cómo fue su reunión con el Papa León XIV en el Vaticano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , afirmó este viernes que Washington aguarda una respuesta de Irán en las próximas horas en medio de las tensiones abiertas por el conflicto en Medio Oriente y las negociaciones aún inconclusas entre ambas potencias.

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“Veremos qué sucede, habrá novedades en las próximas horas. Irán está fragmentado, pero realmente espero una propuesta seria de su parte”, declaró Rubio durante una conferencia de prensa realizada en la embajada estadounidense en Roma , luego de mantener reuniones oficiales en la capital italiana.

Las declaraciones se dieron en un contexto de máxima tensión diplomática y militar entre ambos países, mientras continúan las amenazas cruzadas y persiste la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

Durante su paso por Italia , Rubio también buscó bajarle el tono a la polémica generada por las recientes declaraciones de Donald Trump , quien amenazó con retirar tropas estadounidenses desplegadas en países europeos aliados de la OTAN.

“No discutimos la retirada de tropas estadounidenses de Italia”, aclaró el funcionario norteamericano.

Además, el secretario de Estado se definió como un “firme defensor de la OTAN”, aunque cuestionó a algunos países europeos por su postura durante la ofensiva contra Irán.

En particular, apuntó contra España por haber restringido el uso de bases militares estadounidenses.

“Algunos países europeos negaron el uso de bases militares estadounidenses durante una emergencia muy seria, lo que creó peligros innecesarios para Estados Unidos”, sostuvo Rubio.

Las tensiones con Europa

La visita del funcionario estadounidense ocurrió pocos días después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuestionara públicamente las amenazas de Trump de reducir la presencia militar norteamericana en países aliados como Italia, Alemania y España.

Meloni también había manifestado diferencias con las críticas lanzadas por el expresidente republicano contra el papa León XIV, en medio del debate internacional por la guerra con Irán.

Marco Rubio.png Marco Rubio viajó a Roma en representación de EEUU. @CoralTeresa

La reunión con el papa León XIV

Rubio calificó como “muy positiva” la audiencia que mantuvo el jueves con el pontífice en el Vaticano. “Tenemos una relación muy sólida con el Vaticano y este viaje había sido planificado desde hace mucho tiempo”, afirmó el secretario de Estado, quien además es católico practicante.

La reunión fue interpretada como un intento de distender el vínculo entre Washington y la Santa Sede luego de los cuestionamientos públicos de Trump hacia León XIV por sus críticas a la guerra en Medio Oriente.

El mandatario republicano había revelado recientemente que le pidió a Rubio transmitirle un mensaje al Papa sobre Irán. “Le dije que le dijera al Papa, con mucha cortesía y respeto, que Irán no puede tener un arma nuclear”, expresó Trump.

El líder republicano también agregó: “Y también le dije que le dijera al Papa que Irán mató a 42.000 manifestantes inocentes que no estaban armados”.

Pese a ese escenario de tensión, Rubio optó por un tono conciliador y destacó el buen clima del encuentro en el Vaticano.

“Fue una muy buena reunión; hablamos sobre distintas regiones del mundo donde el Vaticano tiene presencia”, concluyó.