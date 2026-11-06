Crecen los rumores sobre una salida de Marco Rubio del gobierno de Donald Trump por la paliza electoral

El secretario de Estado analiza alternativas para su futuro político, aunque todavía no tomó una decisión. Desde la Casa Blanca niegan las versiones sobre una posible renuncia.

Archivo. Rubio y los sismos tras la dura derrota electoral en las elecciones de medio termino de EEUU.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , evalúa distintas alternativas para su futuro dentro y fuera del gobierno de Donald Trump , luego de la contundente derrota republicana en las elecciones de medio término .

Los demócratas se quedaron con el control del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras las elecciones del martes, en un resultado que representó una derrota para el Partido Republicano. Con algunas contiendas todavía sin definir, la oposición suma 54 bancas en el Senado -incluidos dos independientes-, frente a las 44 republicanas. En la Cámara de Representantes, en tanto, las proyecciones de CNN y NBC indican que los demócratas obtendrían al menos 244 de los 435 escaños.

Según consignó el medio Bloomberg, en diálogo con fuentes de la Casa Blanca, tras la paliza en las urnas, Rubio mantuvo conversaciones con funcionarios sobre una eventual renuncia , aunque el secretario de Estado - y otros allegados - lo negaron públicamente.

En una entrevista con The New York Times el pasado jueves 5 de noviembre, Rubio desmintió los rumores sobre su posible salida y aseguró que su intención es permanecer en la administración hasta el final del mandato de Trump . "Siempre ha sido mi intención" remarcó.

El funcionario, que además se desempeña como asesor de Seguridad Nacional, evitó pronunciarse sobre sus aspiraciones políticas de cara a 2028. "Literalmente, no voy a hablar más de 2028" , respondió cuando le preguntaron por su futuro. Sobre las versiones que apuntaban a una posible renuncia, agregó: "Para ser sincero, no sé de dónde salen estas cosas".

Sin embargo, según explicó Bloomberg, personas familiarizadas con las deliberaciones internas señalaron que Rubio y sus asesores analizan distintos escenarios. Por ahora, no tomó una decisión sobre si dejará sus funciones como máximo diplomático estadounidense y asesor de Seguridad Nacional, y tampoco existe un calendario definido para una eventual salida.

"Esto es una noticia completamente falsa, basada en la palabra de fuentes anónimas, propia de un tabloide", desmintió el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson. "El secretario no ha hablado de abandonar su cargo y seguirá sirviendo con orgullo en la administración del presidente Trump mucho después de que esta noticia falsa quede expuesta como otro engaño sin fundamento", agregó.

En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Beni Rae Harmony, calificó las versiones como un "engaño fabricado" y sostuvo: "El secretario Rubio es un luchador intrépido por el presidente Trump y el movimiento MAGA".

La salida de funcionarios del gabinete y de altos cargos no es inusual cuando una administración se acerca a su etapa final, especialmente después de una derrota electoral de peso. Una eventual renuncia antes de enero le permitiría a Trump proponer un reemplazante antes de que los demócratas asuman el control del Senado.

La sucesión de Trump, en el horizonte

El ruido en el gobierno de Trump es consecuencia directa de la victoria demócrata del pasado martes, gracias a la cual le arrebataron a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Los azules también lograron triunfos históricos en bastiones conservadores como Texas, Iowa y Kansas.

Trump y Rubio, golpeados por los resultados electorales. Gentileza: El País

Los resultados fueron interpretados como un referéndum sobre la gestión de Trump y un voto de castigo por la impopular guerra contra Irán y la inflación. Además, abrieron la disputa por la sucesión presidencial de cara a 2028, cuando el actual mandatario no podrá volver a competir por haber cumplido dos mandatos.

En ese escenario, las encuestas ubican al vicepresidente JD Vance y al propio Rubio entre los principales aspirantes a quedarse con la nominación republicana, aunque ninguno anunció oficialmente una candidatura.

El exsenador por Florida fue uno de los rivales de Trump durante las primarias republicanas de 2016, pero con el paso de los años se convirtió en uno de sus colaboradores de mayor confianza. Tanto él como Vance aparecen habitualmente entre los posibles candidatos a suceder al mandatario al frente del Partido Republicano.

Uno de los interrogantes sobre una eventual salida es si le permitiría a Rubio tomar distancia de la impopular guerra contra Irán. El funcionario defendió reiteradamente la decisión de lanzar los ataques, aunque también buscó mantener cierta distancia respecto del conflicto. El rechazo de los votantes a la guerra fue uno de los factores que incidieron en la derrota republicana.

Entre las opciones que analiza Rubio aparece la posibilidad de regresar al sector privado y preparar una eventual candidatura presidencial después del ciclo electoral de 2028, según algunas de las fuentes. También podría mantenerse al margen de la interna partidaria para definir la sucesión de Trump, especialmente si Vance decide competir.

Personas cercanas al secretario señalaron que, a diferencia de otros integrantes del gabinete, Rubio lleva décadas percibiendo un salario público y no cuenta con una gran fortuna personal. En distintas oportunidades respaldó a Vance como el mejor candidato republicano y evitó pronunciarse sobre sus propias aspiraciones.