Marco Rubio negó que EEUU haya facilitado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado aseguró que Washington no intervino en los preparativos del viaje del senador, aunque confirmó que autorizó su ingreso a Miami. La salida del excandidato presidencial abrió interrogantes sobre su recorrido y elevó la tensión entre Trump y Lula.

"No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir", sentenció Rubio de manera tajante.

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio negó este sábado que el gobierno de Donald Trump haya participado en el operativo de salida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro de Brasil. El senador, e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro , viajó a Miami luego de perder las elecciones presidenciales y en medio de una investigación por presunta corrupción.

"No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos ", afirmó Rubio durante la conferencia de prensa de cierre de la reunión de ministros de Exteriores del G20, realizada en Atlanta.

Sin embargo, el funcionario reconoció que Washington autorizó el ingreso del ex candidato presidencial brasileño cuando llegó a un punto de entrada al país . Según explicó, Bolsonaro ya había tenido una visa estadounidense y la única decisión que tomó el presidente Donald Trump fue permitirle ingresar.

"El presidente dejó claro que, si llegaba a un puerto de entrada de Estados Unidos, se le permitiría ingresar al país mediante un permiso temporal de entrada, y así fue ", remarcó.

La salida de Flávio Bolsonaro, ex candidato presidencial del Partido Liberal (PL), generó interrogantes en Brasil por el recorrido que realizó antes de llegar a Estados Unidos. El senador ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto a su esposa y sus dos hijas.

De acuerdo con la información de la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina y Luiza presentaron documentación habilitada y no registraron impedimentos legales para ingresar al país.

Cuarenta minutos después, a las 23.30, abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, según el plan de vuelo presentado ante las autoridades. Desde allí, la familia continuó viaje hacia Miami.

La salida de Bolsonaro generó interrogantes en Brasil por el recorrido que realizó antes de llegar a Estados Unidos.

Uno de los elementos centrales del recorrido fue un avión Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a Baires Fly S.A. La aeronave había llegado desde Aeroparque Jorge Newbery durante la noche del lunes y permaneció cerca de 24 horas en el aeropuerto de Puerto Iguazú antes de partir.

Según fuentes citadas por el diario The New York Times, Jason Miller, uno de los asesores de Trump, habría gestionado el avión privado utilizado por la familia Bolsonaro. El episodio elevó la tensión entre la administración de Trump y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de los comicios.

El caso se originó en Brasil, donde el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) había ordenado la entrega de los pasaportes de Bolsonaro y la prohibición para salir del país en una causa por presunto lavado de dinero. La Policía Federal brasileña, por su parte, afirmó que no cuenta con un registro oficial de la salida del legislador.

Previo a las elecciones, su hermano Eduardo, hoy radicado en EEUU, había sugerido públicamente que abandonara el país si perdía.

Antes de las elecciones, su hermano Eduardo Bolsonaro, excongresista radicado en EEUU, había sugerido públicamente que el senador abandonara el país si perdía. Eduardo fue condenado en Brasil en junio por solicitar la intervención del gobierno de Trump en el juicio contra su padre.

Flávio afronta al menos dos investigaciones relevantes. Una está vinculada con los fondos solicitados para financiar Dark Horse, una película sobre la vida de su padre. La otra indaga sus vínculos personales y financieros con el abogado Willer Tomaz, relacionado con empresas que aparecen en investigaciones sobre movimientos sospechosos de dinero y presuntas irregularidades en el sector de las apuestas deportivas. El senador niega haber cometido delitos y rechaza las acusaciones.

Flávio Bolsonaro, sin respaldo en el PL: el 75% de los funcionarios electos ignoró la carta donde se proclamó "líder de Brasil"

Aproximadamente el 75% de los funcionarios electos del Partido Liberal (PL) de Brasil ignoró la carta del excandidato presidencial liberal Flávio Bolsonaro, en la que se autoproclamó el verdadero mandatario del país, tras los últimos comicios presidenciales. El dato, que surgió de una encuesta, arrojó que el senador atraviesa momentos de aislamiento dentro de su espacio político en medio de su fuga a EEUU.

Flávio afronta al menos dos investigaciones relevantes: una sobre el uso de fondos para una película sobre su padre y otra sobre movimientos sospechosos en las apuestas deportivas. Folha de S.Paulo

En detalle, el relevamiento del medio brasileño O Globo arrojó que de un total de 155 funcionarios elegidos para representar al partido en el Congreso y los gobiernos estatales, unos 117 ignoraron el texto (75%), mientras que solo 38 lo compartieron en las redes o defendieron su contenido.

Este bajo nivel de apoyo, arrojó el medio local, reflejó las acciones concretas de los dirigentes del partido, quienes intentan convencer al senador de abandonar la acusación de fraude electoral, ya que no existen pruebas al respecto. "Insistir en el tema, según estas personas, compromete la agenda de la oposición y podría dañar la imagen del partido", citó OGlobo en su web.