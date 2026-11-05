Advertencia de la Cámara de Comercio de EEUU: "La posibilidad de rescatar a la Argentina se reduce con un gobierno dividido" Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









En el Foro de ABECEB, Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la entidad, fue escéptico respecto de la posibilidad de que en 2027 haya un nuevo salvataje financiero para el gobierno de Javier Milei.

En EEUU dudan que Donald Trump y Scott Bessent puedan realizar un nuevo salvataje para el gobierno de Javier Milei.

Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de EEUU, advirtió que el resultado de las elecciones legislativas en la potencia norteamericana puede poner en jaque la disponibilidad de financiamiento para el resto de los países, entre ellos Argentina. Aun así, sostuvo que el gobierno de Donald Trump seguirá teniendo el foco en las relaciones con la región.

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"De las elecciones en EEUU se derivan dos cuestiones relevantes para la Argentina. Por un lado, el foco va a permanecer siendo el mismo en América del Sur. Pero, por el otro, la capacidad de ser útil en términos de liquidez es más limitada con un gobierno dividido. La posibilidad de rescatar se ve reducida", profundizó el abogado especialista en políticas de negocios internacionales en el 16º Foro de ABECEB.

Esa división de gobierno hace referencia a que el poder ejecutivo en EEUU tendrá que convivir en la segunda mitad de su mandato con un poder legislativo controlado por los demócratas. En concreto, el Partido Demócrata conquistó al menos 54 bancas en el Senado, lo cual implica tres más que la mayoría y 232 en la Cámara baja (14 más que la mayoría), lo cual representa su avance legislativo más grande desde 1993.

El voto de los estadounidenses representó un fuerte descontento con la gestión de Trump. Según el análisis de los especialistas, la guerra comercial, el conflicto bélico con Irán y la persistencia de niveles elevados de inflación para los parámetros normales del país en cuestión son factores que redujeron la confianza en la gestión.

En este marco, Litman eligió destacar que "la democracia en EEUU funciona, los votantes están comprometidos y sacan conclusiones pese a la cantidad de dinero gastado en la campaña". Si bien sostuvo que los ciudadanos se "sienten inseguros sobre la ganancia a largo plazo", también aseveró que su país siempre encuentra una manera de crecer por las favorables condiciones en el acceso al financiamiento de capital". "No hay ninguna empresa que dude en las capacidades. Si los gobiernos no introducen limitaciones irracionales, Estados Unidos tiene una gran oportunidad de crecimiento. Esperamos que todas las restricciones del comercio se reduzcan", profundizó el representante de U.S. Chamber of Commerce a lo largo de una mirada global sobre el nuevo orden mundial que realizó durante el evento de ABECEB llevado a cabo en el Faena Art Center.

El futuro de la relación entre Argentina y EEUU: ¿podría haber un nuevo salvataje en 2027? Vale recordar que el salvataje financiero impulsado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, fue clave para calmar el deterioro de los mercados financieros en la previa de las elecciones legislativas de 2025, con un paquete de u$s20.000 millones, del cual solo se terminó utilizando una parte, principalmente para la intervención en el mercado cambiario. Posteriormente a eso, los gobiernos de Trump y Javier Milei firmaron el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), medida que se sumó al instrumento de fortalecimiento y procesamiento de minerales críticos, el Corredor Andes-Atlántico, el financiamiento del Eximbank, la ampliación de la cuota de carne importada y el programa Visa Waiver. Desde Casa Rosada y el Palacio de Hacienda confían en el programa financiero delineado para 2027, aunque muchos economistas adviertan que el plan tiene bajo margen de error. Teniendo en cuenta que se trata de un año electoral, lejos están de descartarse nuevos episodios de tensión financiera. Más aún, durante esta jornada el riesgo país comenzó a acercarse de a poco, nuevamente, a los 1.000 puntos básicos, lo cual agrega dificultades a las posibilidades de acceso a los mercados internacionales de deuda. A eso se le suma la escalada generalizada en las tasas de interés a nivel global, que encarece el costo del financiamiento y genera mayores dificultades para países con una historia de credibilidad complicada como Argentina.