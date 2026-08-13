El real estate busca nuevas formas de inversión y apunta a los mercados que vienen

En la Expo Real Estate Argentina 2026, empresarios, desarrolladores y funcionarios analizaron las nuevas formas de financiar e invertir en ladrillos, los cambios en la demanda residencial y las estrategias para detectar oportunidades en un mercado cada vez más sofisticado.

Las reglas del negocio inmobiliario están cambiando. El acceso al financiamiento, el desarrollo del mercado de capitales, la transformación de la demanda residencial y la búsqueda de nuevos polos de crecimiento están modificando la manera en que se piensa, se construye y se invierte en real estate.

Esas tendencias atraviesan las dos jornadas de la Expo Real Estate Argentina , que concluye hoy en el Hilton Buenos Aires y reúne a referentes nacionales e internacionales del sector bajo la organización de Grupo SG .

Uno de los ejes centrales de la Expo es el financiamiento. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , expuso ante desarrolladores e inversores sobre el escenario económico y las herramientas necesarias para impulsar el mercado inmobiliario.

Durante su presentación, puso el foco en el crédito hipotecario, el mercado de capitales y las regulaciones que alcanzan al sector , y planteó la necesidad de una mayor participación de los bancos para ampliar la oferta de préstamos.

Sturzenegger sostuvo que, para ampliar la cantidad de créditos hipotecarios, será necesario que el sector bancario movilice mayores recursos y genere nuevas alternativas de financiamiento

En paralelo, el ingreso del mercado de capitales al negocio del ladrillo fue otro de los temas que atravesó la Expo.

Beltrán Briones, cofundador de Grupo Briones, presentó el primer REIT de la historia argentina, una alternativa que permitirá invertir en real estate desde $1.000 a través de una cartera diversificada de activos inmobiliarios.

Pero más allá de cómo ingresa el capital, uno de los grandes interrogantes que atraviesan al sector es dónde estará el próximo ciclo de creación de valor.

En ese punto, la mirada de los desarrolladores internacionales permitió poner el foco en un fenómeno que ya se observa en distintos mercados; identificar un destino antes de que se consolide puede convertirse en una de las principales fuentes de valorización inmobiliaria.

Craig Studnicky, presidente de Related Realty, explicó que las grandes oportunidades no necesariamente están donde el mercado ya está instalado, sino también en aquellos lugares que comienzan a mostrar condiciones para convertirse en nuevos polos de demanda. Para Studnicky, "la clave está en mirar más allá de la demanda inmediata".

“El mayor error que cometen los compradores internacionales es preguntarse cuál es la oportunidad más atractiva hoy. La pregunta correcta es qué seguirán queriendo tener las personas dentro de diez años”, dijo.

El sur de Florida constituye uno de los mercados donde esa estrategia puede observarse con claridad. El desarrollo de nuevos polos residenciales y la llegada de propuestas de alta gama a zonas en transformación forman parte de un proceso que modificó el mapa inmobiliario de la región.

Dentro de esa estrategia se encuentra Rivage Bal Harbour, desarrollado por Related Group, un proyecto de ultra lujo que contempla 56 residencias de planta completa en una torre de 25 pisos.

La búsqueda de nuevas oportunidades, sin embargo, no pasa únicamente por anticipar dónde crecerá una ciudad. También implica entender qué tipo de propiedad demandará el comprador del futuro.

Ese cambio en las preferencias fue otro de los ejes analizados durante la Expo. Juan Carlos Tassara, fundador de Grupo Edifica y socio de North Development, planteó que el bienestar dejó de ser un atributo complementario para convertirse en uno de los factores que comienzan a definir el valor de una propiedad.

La vivienda ya no se evalúa exclusivamente por ubicación, superficie o diseño. A esos atributos se suman servicios vinculados con la salud, espacios para la actividad física, comodidad, eficiencia y la posibilidad de resolver distintas necesidades dentro de un mismo entorno. “Vivir mejor ya no es un extra, sino parte del estándar”, sostuvo Tassara.

En el mercado de Miami, esa transformación se traduce en nuevos productos residenciales. Un ejemplo es House of Wellness Brickell, el desarrollo de North Development que coloca el bienestar en el centro de su propuesta y busca integrar vivienda, servicios y calidad de vida dentro de un mismo proyecto.

Son transformaciones que atraviesan al real estate internacional y que también empiezan a modificar la discusión local.

La Expo Real Estate Argentina muestra así un mercado que ya no se define solamente por el ladrillo, sino por nuevas formas de financiamiento, nuevas herramientas de inversión, nuevos criterios de valorización y la capacidad de anticiparse a los cambios de la demanda.