Del tiroteo a Donald Trump a la baja de Joe Biden: una semana que cambió el panorama electoral en EEUU

Trump luego del tiroteo El atentado le abrió a Donald Trump una puerta más grande hacia la presidencia y una oportunidad para los inversores que se atrevan y sepan cómo aprovecharlo

Días después, Trump apareció con la oreja vendada ante una multitud que lo ovaciona en la Convención Nacional Republicana. Nombró al senador de Ohio J.D. Vance como su compañero de fórmula.

Mientras tanto, el apoyo a Biden se debilitaba cada vez más. La imagen del presidente venía en caída libre desde su mal desempeño en el debate presidencial del 27 de junio contra Trump. Sus propios partidarios advertían que cada vez eran menos las posibilidades de que el mandatario de 81 años pudiera vencer al republicano en las urnas y cumplir con otro mandato de cuatro años.

Un legislador demócrata clave, Adam Schiff, se sumó a una creciente lista de miembros del partido que instaron al presidente a bajar su candidatura. Si bien destacó su trabajo al frente de la Casa Blanca, argumentó que la nación "estaba en en una encrucijada".

Como si fuera poco para la semana de Biden, fue diagnosticado con Covid-19 y tuvo que pausar la campaña y aislarse en su casa de Delaware para recuperarse. En una entrevista publicada el mismo día, dijo que reconsideraría su candidatura si surgiera una "condición médica".

En ese contexto, surgieron nuevos cuestionamientos a su candidatura. La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo a los demócratas de ese órgano legislativo que el presidente pronto podría ser persuadido para abandonar la carrera.

A su vez, el expresidente Barack Obama, quien tuvo a Biden como su vicepresidente, les habría dicho a sus copartidarios que el mandatario debería "considerar seriamente la viabilidad de su candidatura".

A medida que la carrera presidencial de Biden se balanceaba en la cuerda floja, un empoderado Trump aceptó la nominación como candidato presidencial en la Convención Nacional Republicana y prometió una "victoria increíble" en noviembre.

En su primer acto desde el intento de asesinato, Trump dijo ante unos 12.000 simpatizantes en el estado clave de Míchigan que recibió "un balazo por la democracia". Admás, se burló de la crisis que atraviesa el Partido Demócrata: "No tienen idea de quién es su candidato".

Dos encuestas presentan noticias desalentadoras para el presidente: una muestra una fuerte caída del apoyo en el disputado Míchigan y la otra deja ver que Trump alcanzó sus índices de favorabilidad más altos desde la campaña del 2016 contra Hilary Clinton.

Finalmente, al mediodía de Washington, Biden publicó una impactante declaración en redes sociales anunciando que pondría fin a su candidatura apelando al "mejor interés" de su partido y del país. Luego de hacer este anuncio, respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la nueva candidata del partido, mientras importantes figuras demócratas, como Bill y Hillary Clinton también apoyaron esta postulación.

Trump no se quedó afuera de la interna demócrata y apuntó en sus redes sociales que Biden "no era apto para postularse" y "ciertamente no es apto para servir". Los republicanos, incluido el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, consideraron que Biden "debe renunciar" como presidente "inmediatamente".

El presidente del Partido Demócrata adelantó que habrá un proceso "transparente y ordenado" para reemplazar a Biden en la tarjeta electoral.

Pasada esta semana de revuelo, el foco estará puesto de ahora en más en la convención demócrata, que se llevará a cabo en Chicago del 19 al 22 de agosto y definirá finalmente quién será el elegido para competir contra Donald Trump en los comicios del 5 de noviembre.