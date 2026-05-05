Marco Rubio anticipó que tiene "mucho de qué hablar" con el papa León XIV en el Vaticano

El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que buscará dialogar con el pontífice sobre libertad religiosa y ayuda humanitaria para Cuba. Además, negó que el viaje esté vinculado a las recientes tensiones por dichos de Donald Trump.

Marco Rubio viaja al Vaticano para reunirse con el papa León XIV y abordar la libertad religiosa y la ayuda humanitaria a Cuba.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , afirmó que tiene “mucho de qué hablar” con el papa León XIV durante su viaje al Vaticano esta semana. El funcionario aseguró que la agenda incluirá temas vinculados a la libertad religiosa , la persecución de minorías cristianas y la posibilidad de ampliar la asistencia humanitaria a Cuba a través de la Iglesia Católica.

Rubio, que es católico y de ascendencia cubana, descartó que la visita esté relacionada con las recientes tensiones entre el presidente Donald Trump y el pontífice. En las últimas semanas, el mandatario estadounidense cuestionó al Papa por su postura contra la guerra en Irán, mientras que el vicepresidente JD Vance , también católico, le recomendó al jefe de la Iglesia “tener cuidado” al hablar de teología.

“Compartimos con la Iglesia Católica la preocupación por la destrucción de la libertad religiosa y la persecución de las minorías cristianas”, sostuvo Rubio durante una rueda de prensa en la Casa Blanca . En esa línea, agregó: “ Tenemos mucho de qué hablar con ellos , y yo interactúo bastante con ellos en ese sentido. Por lo tanto, el viaje no está realmente vinculado a nada más que al hecho de que sería normal que interactuáramos con ellos”.

Uno de los puntos que Rubio buscará abordar con el Vaticano será la posibilidad de que Estados Unidos brinde más ayuda humanitaria a Cuba y que esa asistencia sea distribuida por la Iglesia en la isla. Sin embargo, advirtió que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel debe permitir esa operación.

“Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba, pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo ”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

donald trump papa león xiv Donald Trump y el papa León XIV protagonizaron cruces recientes por la postura del Vaticano ante la guerra en Irán.

Rubio recordó que en febrero la Casa Blanca envió u$s6 millones para asistencia humanitaria que serían distribuidos a través de Cáritas, la red de organizaciones católicas con presencia en Cuba. Según explicó, Washington busca ampliar esa cooperación, aunque denuncia obstáculos por parte de La Habana.

El secretario de Estado también remarcó que la defensa de la libertad religiosa será uno de los ejes centrales de la conversación con la Santa Sede. “Tenemos preocupaciones compartidas sobre la libertad religiosa, nos gustaría hablar con ellos sobre eso”, indicó.

La polémica foto de Marco Rubio junto a un mapa de Cuba

Rubio también respondió a la polémica generada por una foto en la que aparece junto al líder del Comando Sur de Estados Unidos frente a un mapa de Cuba. La imagen despertó especulaciones sobre una eventual ofensiva militar contra la isla, en medio de la presión de Washington sobre el Gobierno cubano.

El funcionario minimizó la controversia y explicó que la foto fue tomada durante una visita a las instalaciones principales del Comando Sur, ubicadas en Miami, su ciudad natal. “Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana”, sostuvo Rubio.

Luego agregó que, durante su visita, estaban presentes jefes de misión de todo el hemisferio occidental y que allí conoció al general que acababa de asumir el mando del Comando Sur. “Casualmente, había un mapa de Cuba, y comenté: ‘sería buena idea que nos tomáramos una foto frente a ese mapa, ya que es lo más cercano a los Estados Unidos que hay dentro del Comando Sur’”, explicó.

El Comando Sur es uno de los diez comandos de combate unificado de Estados Unidos y su zona de influencia incluye a los países de América Latina, con excepción de México.

La aclaración de Rubio se produjo en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana. Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero como medida de presión contra el Gobierno de Díaz-Canel, mientras que la semana pasada Trump amenazó con tomar control de Cuba de forma inmediata una vez finalizada la guerra en Irán.