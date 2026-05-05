EEUU: entregaron el Pulitzer a la periodista que fue allanada por el FBI por investigar al gobierno de Donald Trump

Se trata de Hannah Natanson, redactora de The Washington Post, responsable de las investigaciones sobre los recortes en el Estado federal que impulsaron el presidente estadounidense y el magnate Elon Musk de la mano de DOGE. La agencia federal allanó su casa en enero.

La periodista Hannah Natanson y The Washington Post ganaron este martes el premio Pulitzer por investigar el plan del gobierno de Donald Trump para despedir empleados federales y recortar programas mediante el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Elon Musk . Por el artículo, el FBI allanó su casa en enero y secuestró sus dispositivos, incluido su celular.

Natanson recibió el reconocimiento por una cobertura que incluyó la publicación de más una docena de artículos junto a colegas del medio, para los que contactó a más 1000 fuentes gubernamentales de diversas áreas del gobierno federal que revelaron en detalle y de manera confidencial el impacto de la reforma que impulsó el presidente de EEUU durante el primer año de su mandato de la mano del magnate y contratista del Estado.

En esencia, el galardón fue entregado al medio en la categoría de Servicio Público, pero la contribución de la periodista fue sustancial para tal fin de manera que su tarea fue reconocida por sus colegas de redacción y por el propio director Matt Murray, quien aseguró que su colaboración fue fundamental. “Hannah simplemente se puso manos a la obra. Gracias a su trabajo, se convirtió en una superestrella de The Post y atrajo a mucha gente al mismo tren” , afirmó.

Un video que se viralizó en las últimas horas mostró el momento en que se conoció el reconocimiento . Rodeada de sus compañeros y en medio de la redacción de The Washington Post, Natanson celebró entre sonrisas y lágrimas en una suerte de alivio luego de meses de estar bajo el ojo de la administración de Trump.

De acuerdo a la página de los premios Pulitzer, la categoría Servicio Público reconoce al medio que representa “un ejemplo destacado de servicio público meritorio mediante el uso de sus recursos periodísticos”. Es, para muchos, la categoría más importante de los premios. El galardón resalta la tarea del periódico “por desvelar el secretismo que rodeaba la caótica reforma de las agencias federales llevada a cabo por la administración Trump y por documentar con gran detalle el impacto humano de los recortes y las consecuencias para el país”.

La web de la organización enumeró una serie de artículos, algunos escritos en soledad por Natanson y otros en colaboración con sus colegas Meryl Kornfield y Jeff Stein, donde investigaba los recortes en el Estado federal y las reformas que hizo del gobierno a través del DOGE, dirigido en ese entonces por el magnate Musk.

Allanamiento del FBI y críticas por la falta de libertad de expresión en la era Donald Trump

Durante el anuncio, la administradora de los premios, Marjorie Miller, dijo que los galardones “defienden el debate público y se oponen a la censura” y denunció que “el acceso de los medios a la Casa Blanca y al Pentágono está restringido, la libertad de expresión es cuestionada en las calles y el presidente de Estados Unidos ha presentado demandas por miles de millones de dólares por difamación” a las empresas de medios estadounidenses.

En los últimos meses, y debido a sus artículos, Natanson experimentó un calvario por parte de la administración Trump a través del FBI luego de publicar en diciembre pasado un artículo titulado "Soy el contacto del The Post con el Gobierno federal. Ha sido brutal", en la que relató su experiencia cubriendo el caso.

Hannah Natanson Hannah Natanson.

En el reportaje, Natanson relató el ritmo de llamadas y mensajes que recibía de antiguos y actuales empleados federales que estaban frustrados por los cambios llevados adelante por la administración de Donald Trump.

El 14 de enero, agentes federales allanaron su casa en Virginia, incautaron sus dispositivos, entre ellos su celular, y citaron a declarar a directivos del The Washington Post. Desde la agencia argumentan que el motivo era una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente material clasificado. Según la investigación, esta información habría sido proporcionada por un contratista y que "podría haber puesto en peligro tanto a soldados como a la seguridad nacional".

“The Washington Post está litigando el caso de Natanson, intentando recuperar sus dispositivos electrónicos y argumentando que las acciones del gobierno constituyen un abuso de poder sin precedentes que podría coartar la capacidad de los periodistas para ejercer su profesión en el futuro“, informaron desde el medio estadounidense.

Las investigaciones de la periodista lograron trascender las páginas del medio y llegaron a captar la atención de los círculos de poder de Washington y en los barrios de la capital. “Los recortes en la plantilla federal interrumpieron las operaciones cotidianas en todo el país, desde las oficinas de la Seguridad Social hasta los parques nacionales, y paralizaron la asistencia alimentaria internacional y otras formas de ayuda estadounidense en el extranjero”, aseguraron desde The Post. Natanson también reveló la influencia de empresarios de Silicon Valley en el gobierno de Trump.