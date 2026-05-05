Autoridades sanitarias evaluaron el impacto del brote sobre la salud pública y lo compararon con enfermedades como "gripe o covid". Además, hicieron hincapié en los grupos de riesgo para esta afección.

Desde la OMS le quitaron peso al impacto que puede tener sobre la salud pública al señalar que “el riesgo para la población general es bajo".

Luego de que partiera un barco con un presunto brote de hantavirus desde Ushuaia , en el que se registraron tres muertos, ahora especialistas evalúan una hipótesis principal sobre cómo se generó el contagio. En esa línea, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvieron que podría haberse dado de persona a persona .

“Sabemos que algunos de los casos mantuvieron un contacto muy estrecho entre sí y, ciertamente , no se puede descartar la transmisión de persona a persona; por lo tanto, como medida de precaución, esto es lo que estamos asumiendo”, declaró a periodistas la directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove .

No obstante, las autoridades sanitarias le quitaron peso al impacto que puede tener sobre la salud pública. “ El riesgo para la población general es bajo. Este no es un virus que se propague como la gripe o el covid; es bastante diferente ”, afirmó Van Kerkhove y explicó que creen "que podría estar produciéndose cierta transmisión de persona a persona entre los contactos más estrechos: el matrimonio, las personas que compartían camarote”.

Sin embargo, durante la travesía, varios pasajeros enfermaron con una afección respiratoria de rápida evolución, informó la compañía. Hasta el momento se identificadron siete casos de hantavirus, una enfermedad poco común causada habitualmente por el contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Dos de estos casos están confirmados y cinco se consideran sospechosos, indicó la OMS el lunes.

hantavirus De momento, casi 150 personas, incluidos 17 estadounidenses, permanecen varadas en el MV Hondius frente a la costa de África Occidental.

Tres personas —una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— fallecieron, mientras que un ciudadano británico permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica, aunque Van Kerkhove señaló que su estado de salud está mejorando. Otras dos personas que presentan síntomas de hantavirus permanecen a bordo del barco, si bien su evacuación médica se está llevando a cabo en este momento.

Aún no está claro cómo se originó el brote. Sin embargo, la OMS evalúa que la pareja contrajo la infección fuera del barco, posiblemente mientras realizaban actividades en la Argentina antes de embarcarse en el crucero, explicó la funcionaria.

Además, amplió que se trataba de un barco de expedición para realizar "actividades de observación de aves y otras relacionadas con la vida silvestre”. En algunos de estos lugares habitan roedores, por lo que “podría existir también alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos”.

Cabo Verde bloqueó el arribo del crucero que partió de Ushuaia por posible brote de hantavirus: ya hay tres muertos

Cabo Verde prohibió el desembarco de pasajeros del crucero crucero que partió de Ushuaia, Tierra del Fuego, ante la sospecha de un brote de hantavirus a bordo, en una medida preventiva para evitar riesgos sanitarios en la población local tras registrarse tres muertes y cinco casos bajo investigación durante el viaje.

Las autoridades sanitarias del país africano decidieron no autorizar el atraque del buque en el puerto de Praia, la capital, como medida para “proteger a la población caboverdiana”. La decisión fue confirmada por la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública, Maria da Luz Lima, quien explicó que “en coordinación con otras autoridades, no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia”.

El crucero involucrado es el MV Hondius, que había partido desde Ushuaia el 20 de marzo con destino al archipiélago de Cabo Verde. Durante el viaje, se detectó un posible brote de hantavirus que generó alarma internacional.