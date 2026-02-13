Despegó el cohete de la NASA y Space X para reforzar la Estación Espacial

La tripulación está integrada por la astronauta francesa Sophie Adenot, los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Llega el sábado a la EEI.

La misión Crew-12 será además una de las últimas en habitar la estación, que lleva 25 años de operación continua.

La NASA lanzó este viernes a cuatro astronautas rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde Cabo Cañaveral , para cumplir con una nueva misión científica en el laboratorio orbital.

El despegue se produjo a las 05:15 hora local (10:15 GMT), a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 , según transmitió en vivo la agencia espacial estadounidense. La llegada a la EEI está prevista para este sábado.

La tripulación está integrada por la astronauta francesa Sophie Adenot, los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

El nuevo equipo reemplaza a una tripulación que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, tras concretarse la primera evacuación médica de emergencia en la historia de la estación espacial.

Si bien la NASA confirmó el hecho, no brindó detalles sobre la situación de salud que obligó al retorno anticipado de los astronautas.

Desde entonces, la EEI —que orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra— quedó a cargo de una dotación mínima de tres personas.

La misión Crew-12 será además una de las últimas en habitar la estación, que lleva 25 años de operación continua. La estructura, ya envejecida, está programada para ser retirada de órbita y dirigida hacia un punto remoto del océano Pacífico en 2030.

De los cuatro tripulantes en viaje, Fedyaev es el único con experiencia previa a bordo de la estación espacial.