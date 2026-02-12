Donald Trump calificó de extraordinarias las relaciones con Venezuela y celebró avances energéticos + Seguir en









El presidente de Estados Unidos destacó la relación con Delcy Rodríguez, elogió a Marco Rubio y aseguró que el petróleo vuelve a fluir en Venezuela.

Para Donald Trump, las relaciones con Venezuela son “extraordinarias”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “extraordinarias” las relaciones con Venezuela y destacó los avances en el sector energético venezolano, un día después de la reunión del secretario de Energía, Chris Wright, con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, escribió Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social, al referirse al vínculo entre Washington y Caracas.

En el mismo mensaje, el mandatario afirmó que “el petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”, al sugerir que la reactivación de la actividad petrolera podría tener un impacto positivo en la economía del país.

image Wright es el funcionario estadounidense de mayor rango que visitó Venezuela en casi tres décadas, y Trump también aprovechó la publicación para elogiar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Por otra parte, el presidente estadounidense se refirió a los informes sobre el magnate energético Harry Sargeant III, quien busca liberar las reservas petroleras de Venezuela, y aseguró que “no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América”.

Delcy Rodríguez confirmó una invitación a EEUU y evalúa una visita oficial La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló este jueves que recibió una invitación para visitar Estados Unidos y adelantó que se encuentra analizando un posible desplazamiento, en declaraciones realizadas durante la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en una entrevista con NBC News. “Estamos considerando ir una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”, agregó Rodríguez. Quien fuera vicepresidenta de Venezuela se hizo cargo del Ejecutivo venezolano a principios de enero, luego de que Estados Unidos bombardeara objetivos militares en el país y secuestrara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores,. Hoy se encuentran detenidos en Nueva Yor, acusados de supuestos delitos de narcotráfico. Rodríguez y Wright enfrentan la titánica tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras décadas de falta de inversión, mala gestión y sanciones estadounidenses, con el objetivo de colocar a los inversores estadounidenses en primera fila, como exige Washington, según una publicación del sitio alemán DW.