ANSES ofrece un bono especial para jubilados en febrero 2026: quiénes son los que acceden

El organismo confirmó el pago de un extra junto con las jubilaciones de febrero: quiénes lo reciben completo, quiénes proporcional y cuándo se acreditan.

El bono de $70.000 se suma al aumento por movilidad aplicado en febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas en febrero de 2026. Este refuerzo se suma al aumento mensual, que se aplica por la movilidad jubilatoria, con el objetivo de garantizar un piso de ingresos para quienes perciben haberes más bajos.

El pago se realiza de forma automática junto con los haberes mensuales, de acuerdo con el calendario habitual de cobro establecido por la ANSES según la terminación del DNI de cada beneficiario.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones en febrero 2026 Con el ajuste por movilidad del 2,85% aplicado en febrero, las prestaciones previsionales quedan actualizadas y, para muchos, se sumará el bono extraordinario de $70.000.

Según los valores que difunde el organismo previsional:

Jubilación mínima: $359.254,35 → con bono: $429.254,35

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48 → con bono: $357.403,48

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $251.478,05 → con bono: $321.478,05

Pensión para madres de siete hijos: $359.254,35 → con bono: $429.254,35

Jubilación máxima: $2.358.940,75 → sin bono porque supera el tope. Es decir, la suma total que reciben los beneficiarios con el bono se forma por el haber actualizado más el refuerzo de $70.000, siempre que su haber mensual esté por debajo de un tope de $429.254,35.

Quiénes cobran el bono de $70.000 completo y quiénes proporcional El bono extraordinario de $70.000 se paga de forma completa a quienes tienen un haber que, aun después del aumento y bono, se ubica por debajo o del tope de $429.254,35. Esto incluye: jubilados que cobran el haber mínimo, titulares de la PUAM, beneficiarios de pensiones no contributivas, y quienes perciben la pensión para madres de siete hijos, entre otros regímenes similares. Para quienes tienen un haber superior al mínimo pero no alcanzan el tope de $429.254,35, el bono se abona de manera proporcional. El monto se calcula de tal forma que la suma del haber y el refuerzo no supere ese límite. En cambio, quienes perciban haberes iguales o superiores al tope de $429.254,35 no recibirán el bono en febrero de 2026. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026 El pago de las jubilaciones y pensiones junto con el bono se realiza según la terminación del DNI del beneficiario, dentro del calendario mensual establecido por la ANSES. El cronograma fue adelantado y se reparte entre el 9 y el 27 de febrero de 2026, según la categoría del beneficio y el DNI. Para saber la fecha y el lugar exacto en que se acreditará el pago de tu jubilación, podés consultar con tu Clave de la Seguridad Social en la web de la ANSES o desde “Mi ANSES” con tu número de CUIL.

