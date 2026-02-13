Donald Trump recibe a los militares que capturaron a Nicolás Maduro + Seguir en









El presidente de EEUU mantendrá un encuentro con parte de los soldados de élite a los que tanto halagó por el operativo contra el dictador venezolano.

Trump se mostrado públcamente muy orgulloso por el operativo militar. Foto: White House

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su esposa, la primera dama Melania Trump, se reunirán este viernes con militares que formaron parte del operativo de captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, una operación que el magnate republicano ha elogiado por su eficacia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el encuentro será en el Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, con miembros de las fuerzas especiales y familias de militares, informó AFP.

A finales de enero, durante un mitin, Trump describió la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ahora encarcelados en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, como "una de las operaciones militares más brillantes, rápidas y mortales jamás vistas". "Entramos en una base militar muy grande y poderosa con un grupo de patriotas increíblemente talentosos", relató.

En entrevistas, el presidente estadounidense también mencionó el uso de una nueva y misteriosa arma que él llamó el "discombobulator", del verbo en inglés "discombobulate", que significa "desorientar" o "desconcertar". Lo describió como un equipo capaz de desactivar instantáneamente las defensas enemigas.

"No me permiten hablar de ello. Pero déjeme decir algo: ¿sabe lo que hace? Ninguno de sus aparatos funcionaba, eso es lo que hace", dijo Trump a NBC la semana pasada.

La operación estadounidense que derrocó a Maduro dejó al menos 55 muertos -23 soldados venezolanos y 32 cubanos, miembros de los servicios de seguridad-. Se desconoce el número de civiles fallecidos. Algunas fuentes hablan de un total de 70 a 80 muertos. Del lado estadounidense no hubo ninguna baja.