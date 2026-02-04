Imparable: la fortuna de Elon Musk trepó a u$s800.000 millones y se consolida como el hombre más rico de la historia

La fusión de SpaceX aumentó la fortuna de Elon Musk en unos u$s84.000 millones. Ahora tiene un patrimonio neto superior al de Larry Page y Sergey Brin juntos.

La fusión entre SpaceX y la compañía de inteligencia artificial xAI marcó un nuevo hito en la carrera empresarial de Elon Musk , consolidándolo aún más como el hombre más rico del planeta , y de la historia, con una fortuna de u$s800.000 millones .

La operación, oficializada esta semana, valora el negocio combinado en aproximadamente u$s1,25 billones , situando a SpaceX entre las empresas privadas más valiosas de la historia.

Este movimiento convierte a SpaceX en un jugador aún más dominante en tecnología y espacio, y tiene implicancias directas en la riqueza personal de Musk.

Según estimaciones de Forbes y Bloomberg, la fusión aumentó la fortuna de Musk en unos u$s84.000 millones . Ahora, el magnate tiene un patrimonio neto superior al de Larry Page y Sergey Brin (el segundo y tercer hombre más ricos del mundo, respectivamente) juntos.

Antes de la fusión, Musk poseía aproximadamente el 42% de SpaceX y cerca del 49% de xAI. Tras combinar ambas entidades, su participación en la nueva compañía representa alrededor del 43% del capital total , lo que sitúa este activo como su mayor fuente de riqueza individual.

Además, Musk sigue manteniendo participaciones significativas en otras de sus grandes empresas, como Tesla, donde posee cerca del 12% de las acciones más valiosas opciones sobre acciones que podrían, si se cumplen ciertas metas empresariales, sumar aún más a su fortuna.

La operación no solo fortalece la posición financiera de Musk, sino que también redibuja el mapa de poder dentro de su imperio empresarial.

SpaceX crece de a millones

SpaceX, fundada en 2002 y responsable de revolucionar los lanzamientos espaciales con cohetes reutilizables, había sido ya un factor clave en el ascenso de Musk al podio de los más ricos del mundo.

Con xAI, su startup de inteligencia artificial, ahora integrados bajo el mismo paraguas, su influencia se extiende desde la fabricación de vehículos eléctricos y energía limpia hasta inteligencia artificial avanzada y exploración espacial.

Este aumento masivo en valoración y riqueza es acompañado por un fuerte enfoque estratégico: Musk busca desarrollar centros de datos de IA en órbita, alimentados por energía solar y aprovechando la infraestructura de Starlink para dotar de capacidad de cómputo a escala nunca antes vista.

Con esta maniobra, Musk no solo reconfigura su imperio corporativo, sino que solidifica aún más su liderazgo económico global, ampliando la brecha con otros magnates tecnológicos y asegurando su rol como figura central en la convergencia entre inteligencia artificial y exploración espacial.