Quién es "la nueva Einstein", la física que busca unir relatividad y mecánica cuántica

Una niña que soñaba con una escoba voladora terminó piloteando un avión armado por ella misma y, años después, se propuso resolver uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna : unificar la relatividad general y la mecánica cuántica . Así se resume la historia de Sabrina González Pasterski , física teórica nacida en Chicago en 1993, hija de una madre cubana migrante y un padre estadounidense.

Su vínculo con la ciencia comenzó lejos de los laboratorios. La fascinación por la aviación apareció cuando tenía nueve años. “Cuando era niña yo quería una escoba voladora y a mi abuelo se le ocurrió regalarme una avioneta Cessna”, relató. Entre los 12 y los 14 años reconstruyó la aeronave, aprendió mecánica y vuelo, y a los 16 obtuvo su licencia de piloto .

“Disfruté mucho de esa idea de ver cómo algo se une, que cosas muy pequeñas se suman para formar algo”, explicó, una definición que también refleja su mirada científica sobre cómo las piezas fundamentales del universo se combinan para dar lugar a la realidad observable.

Su recorrido académico se desarrolló en instituciones de primer nivel. Estudió en la Academia de Matemática y Ciencias de Illinois, donde tuvo como mentor al Nobel Leon Max Lederman , y luego ingresó al MIT , tras un primer rechazo. También fue rechazada inicialmente por Harvard , aunque más tarde se destacó en ambas universidades.

En el MIT se graduó con el mejor promedio de su promoción en Física. Posteriormente realizó el doctorado en Harvard , bajo la dirección de Andrew Strominger , y en 2019 presentó su tesis titulada “Implicaciones de las superrotaciones”.

Su trabajo se centra en la física de altas energías, la gravedad cuántica, los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. En 2015 codescubrió el Spin Memory Effect, un fenómeno vinculado a las ondas gravitacionales. El Instituto Perimeter destacó que allí “codescubrió el llamado spin memory effect” y que su investigación fue citada por Stephen Hawking.

La holografía celestial y la búsqueda de una teoría más simple

Ese nuevo territorio de investigación se conoce como holografía celestial. Desde el Instituto Perimeter de Física Teórica, en Canadá, Pasterski lidera un equipo que explora si una teoría bidimensional podría describir el Universo. “Por celestial nos referimos literalmente a mirar el cielo nocturno: ¿cómo se codifica el Universo físico como un holograma?”, explicó.

La propuesta se apoya en los estudios de Stephen Hawking y Jacob Bekenstein sobre la entropía de los agujeros negros y en el posterior principio holográfico formulado por Leonard Susskind, según el cual la información de un sistema con gravedad cuántica se codifica en su borde bidimensional.

“Hay ejemplos particulares en los que se ha intentado estudiar una teoría de la gravedad cuántica buscando una descripción que sea equivalente, pero sin gravedad y en eso es en lo que trabajo”, señaló. Y agregó: “El objetivo es intentar encontrar un conjunto de leyes altamente comprimidas que luego expliquen todos estos otros fenómenos que estamos observando. Esa creo que es la misión que tenemos como grupo”.

La científica también reflexionó sobre la exposición mediática que la presentó como “la nueva Einstein”. “Primero que todo, eso lo dijeron cuando Hawking había citado el trabajo en el que participé con Andrew Strominger. Yo apenas estaba en el segundo año de mi PhD”, aclaró.

Con una mirada colectiva sobre la ciencia, sostuvo: “¿Hasta qué punto podemos controlar la narrativa un poco mejor? No tiene por qué ser siempre que haya estrellas que sobresalgan”.

Desde 2022 es profesora e investigadora en el Instituto Perimeter y mantiene vínculos con la Universidad de Toronto. Colaboró con NASA, Boeing y CERN, aunque su foco permanece en los fundamentos teóricos.

Cuando se le pregunta si el universo es un holograma, responde con cautela: “Creo que podemos describirlo como un holograma, sí. Y entonces surge la pregunta: ¿es esa una descripción útil?”.