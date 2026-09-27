Tiene 14 años, es hija de un exarquero de Independiente y busca ser campeona suramericana

La adolescente ya se aseguró una medalla en bodyboard y ahora va por el oro en Mar del Plata.

La joven compite en bodyboard, representa a la Argentina y ya se aseguró una medalla en los Juegos Suramericanos.

Isabella Assmann tiene 14 años, es hija de Fabián Assmann, exarquero de Independiente , y ya empezó a destacarse en el bodyboard. La joven argentina practica esta modalidad del surf y llegó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , que tienen a Mar del Plata como subsede.

Las pruebas se desarrollan en Playa Grande, donde la adolescente ya se aseguró una medalla y buscará quedarse con el oro después de superar sus primeras tres presentaciones.

Isabella nació el 17 de noviembre de 2011 y es la hija mayor de Fabián Assmann y Melina Pitra . También tiene una hermana menor, Indiana, que siguió un camino parecido y participa en competencias infantiles de surf.

Antes de llegar a la final en Mar del Plata, ya había sido campeona sudamericana en Perú y medallista en Panamá.

Su acercamiento al deporte comenzó alrededor de los 10 años . Primero se subió a una tabla de surf y, con el tiempo, se inclinó por el bodyboard, que utiliza una tabla más corta y se practica principalmente con el cuerpo acostado sobre ella.

Los torneos aparecieron poco después. En 2025 se consagró campeona sudamericana en Chicama, Perú, y en abril sumó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.

Su estreno en los Juegos Suramericanos mayores comenzó con una victoria frente a la venezolana Emily Hurtado Paiva por 10,67 a 4,60. Luego superó a la colombiana Beatriz Arleo y más tarde venció a la chilena Valentina Díaz para meterse en la definición. Ese último resultado la llevó directamente a la final del bodyboard femenino y le aseguró, como mínimo, la medalla de plata.



La mudanza a Mar del Plata que le cambió la vida a la familia

La relación de la familia Assmann con el mar nació cuando Fabián se incorporó a Aldosivi y apareció la posibilidad de instalarse en Mar del Plata. Melina Pitra estaba en Buenos Aires con sus hijas y aceptó la propuesta con una idea concreta: quería aprovechar la mudanza para surfear.

La etapa del arquero en el club marplatense comenzó después de sus pasos por Vélez y Agropecuario. Permaneció en Aldosivi hasta 2021 y la familia mantuvo desde entonces su relación con la ciudad. Hoy, con el guardameta retirado, su lugar en el mundo sigue siendo la ciudad costera, ya que trabaja en las divisiones inferiores del Tiburón.

Con los años, las dos hijas también empezaron a interesarse por el mar. Indiana se subió por primera vez a una tabla a los 8 años, mientras que Isabella terminó orientándose al bodyboard y comenzó allí su recorrido competitivo.

Santa Fe 2026 tiene además una particularidad para ella: las pruebas de surf se disputan en Playa Grande, uno de los escenarios elegidos fuera de la provincia anfitriona. Mar del Plata funciona como subsede exclusiva para esta disciplina. Sus padres y su hermana la acompañaron desde la playa durante sus presentaciones anteriores del torneo.

La llegada de Fabián Assmann a Aldosivi terminó acercando a toda la familia al mar y a los deportes sobre tabla. Instagram: @fabiassmannok

¿Cuándo y a qué hora compite por la medalla dorada?

La final del bodyboard femenino está prevista para este viernes 25 de septiembre en Playa Grande, Mar del Plata. Será la definición de la categoría en la última jornada de actividad del surf en los Juegos Suramericanos.

El cronograma general marca el comienzo de las pruebas desde la mañana, aunque la organización no fijó una hora exacta para la manga de Isabella. El orden puede modificarse según el desarrollo de las series y las condiciones del mar. La argentina llegará a esa instancia después de avanzar desde la tercera ronda. Su rival saldrá del cuadro que completa la definición del bodyboard femenino.