Disney suspende donaciones a demócratas hasta que Joe Biden se retire de la campaña

Biden, quien reafirmó que no renunciará , está envuelto en una gran polémica desde hace tiempo debido a los rumores sobre su estado de salud. En redes sociales hay una gran cantidad de videos donde se lo ve, por ejemplo, perdido en apariciones públicas como actos de inauguración, eventos del gobierno y hasta en el debate que protagonizó con Trump -a quien derrotó en los comicios del 2020-, de cara a las elecciones del 5 noviembre.

En su tapa de este jueves, el diario The Economist publicó una imagen de un andador y la frase "no hay manera de que gobierne un país", cuestionando la aptitud mental del actual presidente.

Y agrega: "La operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos es más tóxica, porque su deshonestidad provoca desprecio".

Las críticas de The Economist se suman a las informaciones brindadas por The New York Times que aseguran una posible salida de Biden como candidato en el camino a la reelección.

Elecciones en EEUU: según The New York Times, Joe Biden analiza bajar su candidatura

Según informaron este miércoles medios estadounidenses, el actual presidente Joe Biden puso en duda su candidatura para la reelección en Estados Unidos y no descarta ganarse de la competencia que tiene a Donald Trump como contrincante.

La información fue publicada por el diario New York Times, uno de los principales medios del país norteamericano. En la nota, el periódico cita a uno de los principales asesores del Gobierno.

Según el funcionario, Biden podría declinar su candidatura si no logra convencer al electorado en las próximas semanas, tras un primer debate que lo colocó muy por debajo de Donald Trump en lo que respecta a la consulta popular.

Donald Trump supera a Joe Biden en las encuestas

Los primeros sondeos tras el debate presidencial en Estados Unidos muestra a Donald Trump estableció una considerable ventaja sobre el presidente Joe Biden de cara a las elecciones que se celebrarán el 5 de noviembre.

La encuesta del diario New York Times y el Siena College mostró que el principal candidato republicano aventaja en 6 puntos porcentuales a Biden, con el 49% a favor sobre el 43%. Siendo la mayor ventaja de Trump en esta encuesta desde 2015, cuando estaba haciendo campaña antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2016. En aquel momento, entre todos los votantes registrados en la encuesta, Trump lideraba por 9 puntos.

La encuesta llevada a cabo por The Wall Street Journal también mostró al expresidente estadounidense con una ventaja de 6 puntos sobre el actual mandatario. Esto demuestra un crecimiento de su alcance electoral, teniendo en cuenta que en una encuesta realizada por el mismo medio en febrero, Trump se imponía tan solo por 2 puntos sobre el líder demócrata.