Cómo es el bloqueo naval del estrecho de Ormuz: las claves de la táctica de guerra de Irán y EEUU

El presidente Donald Trump encomendó a la Armada de Estados Unidos una de las misiones más complejas del conflicto: implementar un bloqueo sobre los puertos iraníes y garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz ante la amenaza de minas navales. En tanto, Irán juega su partido y no se queda atrás, con medidas tanto militares como económicas, que ponen a la región en el centro de la escena mundial geopolítica, en el cruce de estrategias militares.

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La orden de Trump abarca todas las terminales portuarias de Irán, tanto las ubicadas dentro del estrecho como las que operan fuera de ese corredor clave para el comercio energético global. El objetivo es restringir la circulación de mercancías y limitar la capacidad operativa del país en el frente marítimo.

En términos estratégicos, un bloqueo no solo implica una acción militar directa, sino también un instrumento de presión económica. Según el Manual de Newport sobre el Derecho de la Guerra Naval, este tipo de operación contempla la interceptación de bienes considerados contrabando, así como la captura o destrucción de activos enemigos en el mar.

El efecto buscado es claro: impedir que el país afectado pueda sostener su economía a través de exportaciones y, al mismo tiempo, limitar el acceso a importaciones que resultan clave para su capacidad bélica. En este caso, la medida apunta a debilitar el flujo de ingresos de Irán y condicionar su margen de acción en el conflicto.

Imagen de Ormuz cerrado (izquierda) y abierto (derecha) muestras las diferencias en el tránsito marítimo.

Cómo es un bloqueo naval

La orden de bloqueo aplica a todos los puertos iraníes, tanto dentro como fuera del estrecho. Pero ¿qué implica exactamente un bloqueo?

Un bloqueo es una herramienta de guerra económica tanto como de guerra militar. El Manual de Newport sobre el Derecho de la Guerra Naval define un bloqueo como “la captura de contrabando y la captura o destrucción de bienes enemigos encontrados en el mar”.

“Estos métodos niegan al enemigo la posibilidad de obtener ingresos económicos de sus exportaciones y los beneficios de las importaciones que apoyan su esfuerzo de guerra”, señala el manual.

buque estrecho ormuz Ormuz, el epicentro de la guerra en Medio Oriente. Reuters

Las claves de un bloqueo naval

Para que un bloqueo sea legal, debe cumplir ciertas reglas, entre ellas: