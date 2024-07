La confesión de Joe Biden tras el debate con Donald Trump: "Casi me quedo dormido en el escenario"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en la lupa de la opinión pública norteamericana tras su mala actuación en el primer debate presidencial con Donald Trump. Luego del evento, el mandatario brindó declaraciones tras las críticas recibidas: "Casi me quedo dormido en el escenario".

Según indicó el diario New York Times, Biden realizó una dura confesión en un evento de recaudación de fondos: "No tuve mi mejor noche, pero el hecho es que no fui muy inteligente". En ese sentido, el mandatario estadounidense explicó que "decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, pasando por alrededor de 15 husos horarios antes del debate".