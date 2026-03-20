Donald Trump afirmó que EEUU actuará en Ormuz solo si lo solicitan sus aliados y descartó una tregua con Irán + Seguir en









El mandatario sostuvo que no habrá intervención sin un pedido formal y ratificó la continuidad de la ofensiva junto a Israel.

Trump endureció su postura y descartó una tregua en el conflicto con Irán. Foto: White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país solo intervendrá en el estrecho de Ormuz si así lo solicitan sus aliados, en medio de la escalada del conflicto con Irán y el cierre de esa vía clave para el comercio energético global.

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A través de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario sostuvo que la responsabilidad de garantizar la seguridad en la zona debería recaer en los países que dependen de esa ruta marítima: “Estados Unidos no la utiliza”, remarcó.

En ese marco, planteó que Washington podría brindar asistencia si fuera requerido, aunque consideró que no sería necesario si se logra neutralizar la amenaza iraní.

estrecho de ormuz El estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial de petróleo. La definición llega luego de que países de la OTAN descartaran sumarse a una eventual coalición militar impulsada por Estados Unidos para reabrir el paso, bloqueado por Irán en respuesta a la guerra.

Trump insistió en que el operativo para controlar el estrecho podría ser “sencillo” para otras naciones, en un intento por trasladar el peso de la intervención a sus socios internacionales.

Sin tregua en la guerra con Irán En paralelo, el mandatario se mostró optimista sobre el desarrollo del conflicto y aseguró que Estados Unidos está “muy cerca” de cumplir sus objetivos junto a Israel. Entre las metas mencionó la destrucción de capacidades militares iraníes, incluyendo misiles, industria de defensa y fuerzas aéreas y navales, además de impedir que Teherán avance en el desarrollo de un arma nuclear. Antes de partir hacia Florida, Trump también rechazó la posibilidad de un alto el fuego, pese a los llamados internacionales. “No hacés un alto el fuego cuando estás arrasando al otro bando”, afirmó.