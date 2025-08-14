SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 10:07

Donald Trump impulsa una reforma para agilizar los vuelos espaciales comerciales en EEUU

El presidente estadounidense pretende acelerar las revisiones ambientales para poder otorgar las licencias. El objetivo es eliminar demoras burocráticas.

donald trumo.jpeg

La Casa Blanca informó que la medida instruye al Secretario de Transporte a reducir o acelerar las revisiones ambientales requeridas para otorgar licencias y permisos de lanzamiento y reingreso. El objetivo es eliminar demoras burocráticas que puedan obstaculizar el desarrollo del sector.

Informate más

Eliminación de obsoletas y restricciones

La disposición también establece una revisión completa de los requisitos regulatorios para identificar y suprimir aquellas normas consideradas obsoletas, redundantes o excesivamente restrictivas que afecten a los vehículos de lanzamiento y reentrada.

Cohete chino viaje espacial (1).jpg
Trump busca que la industria de vuelos espaciales crezca.

Trump busca que la industria de vuelos espaciales crezca.

En paralelo, la orden requiere que el Secretario de Comercio, en coordinación con los Secretarios de Defensa y Transporte y el Administrador de la NASA, evalúe el cumplimiento estatal de la Ley de Gestión de la Zona Costera (CZMA, por sus siglas en inglés). El propósito es determinar si las normativas locales están frenando el desarrollo de infraestructura para puertos espaciales o imponiendo requisitos incompatibles con la legislación federal.

Tabajo junto a la NASA

El texto instruye a los Secretarios de Defensa y Transporte y al Administrador de la NASA a unificar sus procesos de revisión para evitar la duplicación de regulaciones y acelerar la construcción y habilitación de puertos espaciales.

Asimismo, se plantea la necesidad de crear un proceso simplificado de autorización para nuevas actividades espaciales, con la meta de potenciar la competitividad y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en las industrias emergentes relacionadas con el espacio.

