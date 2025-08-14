Donald Trump impulsa una reforma para agilizar los vuelos espaciales comerciales en EEUU







El presidente estadounidense pretende acelerar las revisiones ambientales para poder otorgar las licencias. El objetivo es eliminar demoras burocráticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva orientada a simplificar las regulaciones y fortalecer la competitividad de la industria de vuelos comerciales al espacio. El republicano busca que el sector crezca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Casa Blanca informó que la medida instruye al Secretario de Transporte a reducir o acelerar las revisiones ambientales requeridas para otorgar licencias y permisos de lanzamiento y reingreso. El objetivo es eliminar demoras burocráticas que puedan obstaculizar el desarrollo del sector.

Eliminación de obsoletas y restricciones La disposición también establece una revisión completa de los requisitos regulatorios para identificar y suprimir aquellas normas consideradas obsoletas, redundantes o excesivamente restrictivas que afecten a los vehículos de lanzamiento y reentrada.

Cohete chino viaje espacial (1).jpg Trump busca que la industria de vuelos espaciales crezca. Xinhua En paralelo, la orden requiere que el Secretario de Comercio, en coordinación con los Secretarios de Defensa y Transporte y el Administrador de la NASA, evalúe el cumplimiento estatal de la Ley de Gestión de la Zona Costera (CZMA, por sus siglas en inglés). El propósito es determinar si las normativas locales están frenando el desarrollo de infraestructura para puertos espaciales o imponiendo requisitos incompatibles con la legislación federal.

Tabajo junto a la NASA El texto instruye a los Secretarios de Defensa y Transporte y al Administrador de la NASA a unificar sus procesos de revisión para evitar la duplicación de regulaciones y acelerar la construcción y habilitación de puertos espaciales.

Asimismo, se plantea la necesidad de crear un proceso simplificado de autorización para nuevas actividades espaciales, con la meta de potenciar la competitividad y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en las industrias emergentes relacionadas con el espacio.