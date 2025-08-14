Javier Milei lanza la campaña bonaerense: "Vamos a devorar al kirchnerismo en las urnas"







En el club Atenas de la capital de la Provincia, el Presidente presenta a los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Centrado en los ataques al kirchnerismo, el presidente Javier Milei presenta este jueves a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Son los "encargados de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo", afirmó ante los militantes que llenan el club Atenas de La Plata.

El Presidente ingresó al acto en medio de los asistentes que gritaban "libertad" y enarbolaban las banderas violetas de LLA. Al llegar al escenario los llamó "leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas". Luego insistió una y otra vez con ese mensaje: describir a la Provincia como una "tierra de nadie" y un "reducto de atraso, corrupción y miseria humana planificada".

En sus primeras palabras agradeció a Sebastián Pareja, el armador de LLA en la Provincia, y al "Jefe", su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia y titular a nivel nacional del partido libertario y la responsable de todos los armados electorales. Luego presentó a las cabezas de listas de las ocho secciones electorales, a quiénes llamó los "encargados de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo".

En su descripción de la situación de la provincia de Buenos Aires, el Presidente enumeró una serie de datos negativos sobre las escuelas y las capacidades de los alumnos en lengua y matemática. También aseguró que los hospitales no tienen heladeras y los médicos cobran menos que otros distritos.

Este panorama lo completó con datos de la inseguridad, uno de los ejes de la campaña. Afirmó que "con esta decadencia y este descuido obtuvimos una provincia bañada en sangre". Afirmó que la tasa de homicidios en La Matanza es seis más alta que la de Rosario y lanzó uno de sus dardos: "el kirchnerismo es peor que el narcotraficante".

Los dardos contra el gobernador Kicillof Javier Milei apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la principal figura del peronismo y quien decidió desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Lo acusó de "darle la espalda a los bonaerenses una y otra vez", de "gastar mal" y de usar llenar su gobierno de "ñoquis". Entre los asistentes, hubo varios que insultaron a Kicillof y pidieron la "intervención" de la Provincia, ante la sonrisa de Milei, quien no dijo nada, pero dejó que sigan con esos cantos. Por el contrario, fueron a tono con tu discurso en contra de las políticas de género, los recitales gratuitos y la pauta oficial. Noticia en desarrollo-