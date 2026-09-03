La polémica surgió luego de que el presidente de Estados Unidos dejara abierta una revisión de la postura de Washington sobre la soberanía de las islas.

La prensa británica reaccionó a la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura sobre la disputa de soberanía. Un medio llegó a plantear una hipotética “invasión argentina” y generó rechazo por la forma de presentar el reclamo de Buenos Aires.

A la espera de la cadena nacional de Javier Milei , las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas volvieron a instalar la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido en el centro de la escena internacional. Esta vez, el impacto llegó desde la prensa británica, que planteó un escenario de una eventual “invasión argentina” al archipiélago a partir de las palabras del presidente de Estados Unidos.

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El diario británico Daily Mail publicó un artículo bajo el título “Trump insinuó que no respaldaría al Reino Unido si Argentina invadiera las Malvinas”, en referencia a la posibilidad de que Washington revise su histórica posición frente a la disputa entre Buenos Aires y Londres. La formulación generó críticas en Argentina, especialmente por la utilización del término “invasión” para describir un eventual reclamo argentino sobre las islas.

La controversia se produjo después de que Trump fuera consultado en la Casa Blanca sobre la posición de Estados Unidos respecto de Malvinas. El mandatario respondió que suele revisar todas las posiciones de su gobierno, aunque no anticipó ningún cambio concreto en la política estadounidense.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas” , afirmó Trump al ser consultado sobre el tema. La declaración fue interpretada como una señal de que Washington podría reconsiderar su postura frente a la disputa. Sin embargo, Trump no anunció que Estados Unidos vaya a reconocer la soberanía argentina ni confirmó que dejará de respaldar la administración británica de las islas.

El Daily Mail vinculó las declaraciones de Trump con la posibilidad de que Argentina vuelva a intentar avanzar sobre las islas por la fuerza. El planteo apareció además en un momento de creciente tensión entre Washington y Londres por cuestiones vinculadas con defensa y la participación británica en el conflicto con Irán.

Según versiones difundidas previamente por medios británicos, la posibilidad de revisar la postura estadounidense sobre Malvinas habría aparecido dentro de un conjunto de alternativas analizadas para presionar al Reino Unido a aumentar su gasto militar y su contribución a la OTAN.

En ese contexto, la cuestión de las islas quedó incorporada a una disputa mucho más amplia entre Trump y el Gobierno británico.

Trump abrió un nuevo interrogante sobre la posición histórica de Estados Unidos frente a Malvinas y la reacción británica no tardó en llegar. Un medio de ese país planteó un escenario de “invasión argentina” que generó polémica.

El rechazo en Argentina

La utilización de la expresión “invasión argentina” generó rechazo en sectores argentinos porque el reclamo de Buenos Aires sostiene que existe una disputa de soberanía sobre las islas y reclama una solución mediante negociaciones diplomáticas.

Además, desde Argentina se cuestionó que la caracterización británica invierta los términos históricos de la disputa al presentar como una eventual “invasión” un hipotético avance argentino sobre el territorio.

La controversia se produce, además, pocas horas antes del mensaje que Javier Milei tiene previsto emitir por cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas.

El Presidente volvió a poner el reclamo de soberanía en el centro de su discurso después de las declaraciones de Trump y calificó el posible cambio de posición estadounidense como un hecho de gran relevancia para la Argentina.

Qué dijo Trump sobre Malvinas

La declaración del presidente estadounidense debe leerse con cautela. Trump no anunció un cambio formal de la política de Estados Unidos ni afirmó que Washington apoyará el reclamo argentino.

Su definición fue que está dispuesto a revisar la posición estadounidense, sin precisar cuál sería el resultado de esa evaluación. Históricamente, Estados Unidos ha mantenido una posición formalmente neutral sobre la soberanía de las islas, aunque reconoce en la práctica la administración británica del territorio.