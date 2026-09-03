Nuevos aranceles de EEUU a China: Donald Trump puso en vigor una alícuota de 100% para los drones + Agregar ámbito en









La medida responde a una orden firmada por Donald Trump en agosto, alertando sobre la amenaza de ciberespionaje, bloqueos en el suministro y desventajas tácticas. Así, EEUU alentará más la producción local de drones.

Aranceles a drones: Estados Unidos implementó aranceles de hasta 100% a drones chinos por seguridad nacional y dependencia de suministro.

Los nuevos aranceles de Estados Unidos de hasta el 100% sobre drones y componentes específicos entraron en vigencia este jueves. La iniciativa tiene como objetivo de la administración estadounidense fortalecer la producción local y romper con la dependencia del mercado chino.

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Los aranceles responden a la orden ejecutiva firmada en agosto por Donald Trump, luego de que la Casa Blanca alertara de "la amenaza para la seguridad nacional que supone la importación de drones y sus componentes".

De esta manera, la nueva medida también pretende reforzar las cadenas de suministro nacionales.

Los drones se convirtieron en una pieza clave de la guerra y la vigilancia moderna, tal como lo evidencia el conflicto en Ucrania. AP El detalle Cabe precisar que los drones se convirtieron en una pieza clave de la guerra y la vigilancia moderna, tal como lo evidencia el conflicto en Ucrania. En ese contexto, Washington encendió las alarmas ante la dependencia de equipos y componentes fabricados en China (encabezados por la firma líder del sector, DJI), al advertir que esta situación genera una vulnerabilidad crítica que expone a sus Fuerzas Armadas e infraestructuras estratégicas a riesgos de ciberespionaje, bloqueos en el suministro y desventajas tácticas.

Los drones con un peso al despegue superior a 25 kilogramos, así como aquellos con capacidades de imagen térmica y estaciones de acoplamiento, estarán sujetos a un arancel del 100%. Los drones más pequeños tendrán un arancel del 25%.

Determinados componentes de drones que no son considerados de alta sensibilidad también quedarán alcanzados por la medida, aunque la aplicación de estos gravámenes diferidos se postergará hasta el 9 de febrero de 2027. Pekín rechazó los aranceles, advirtiendo que alterarán la cadena de suministro global y el mercado. La postura china La respuesta del gobierno chino no se hizo esperar tras el anuncio de Donald Trump. Desde Pekín rechazaron enfáticamente el nuevo esquema arancelario, e instó a Washington a dar marcha atrás con la medida. El portavoz del Ministerio de Comercio subrayó que que China se oponía firmemente a la medida, y señaló que los aranceles "perturbarán la cadena de suministro mundial de drones y socavarán aún más un entorno de mercado justo y competitivo". Un dato de color interesante: la firma china DJI, fundada en 2006, concentra más de dos tercios del mercado mundial de drones comerciales, de acuerdo con diversos análisis del sector.