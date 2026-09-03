Los nuevos aranceles de Estados Unidos de hasta el 100% sobre drones y componentes específicos entraron en vigencia este jueves. La iniciativa tiene como objetivo de la administración estadounidense fortalecer la producción local y romper con la dependencia del mercado chino.
Nuevos aranceles de EEUU a China: Donald Trump puso en vigor una alícuota de 100% para los drones
La medida responde a una orden firmada por Donald Trump en agosto, alertando sobre la amenaza de ciberespionaje, bloqueos en el suministro y desventajas tácticas. Así, EEUU alentará más la producción local de drones.
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Los aranceles responden a la orden ejecutiva firmada en agosto por Donald Trump, luego de que la Casa Blanca alertara de "la amenaza para la seguridad nacional que supone la importación de drones y sus componentes".
De esta manera, la nueva medida también pretende reforzar las cadenas de suministro nacionales.
El detalle
Cabe precisar que los drones se convirtieron en una pieza clave de la guerra y la vigilancia moderna, tal como lo evidencia el conflicto en Ucrania. En ese contexto, Washington encendió las alarmas ante la dependencia de equipos y componentes fabricados en China (encabezados por la firma líder del sector, DJI), al advertir que esta situación genera una vulnerabilidad crítica que expone a sus Fuerzas Armadas e infraestructuras estratégicas a riesgos de ciberespionaje, bloqueos en el suministro y desventajas tácticas.
Los drones con un peso al despegue superior a 25 kilogramos, así como aquellos con capacidades de imagen térmica y estaciones de acoplamiento, estarán sujetos a un arancel del 100%. Los drones más pequeños tendrán un arancel del 25%.
Determinados componentes de drones que no son considerados de alta sensibilidad también quedarán alcanzados por la medida, aunque la aplicación de estos gravámenes diferidos se postergará hasta el 9 de febrero de 2027.
La postura china
La respuesta del gobierno chino no se hizo esperar tras el anuncio de Donald Trump. Desde Pekín rechazaron enfáticamente el nuevo esquema arancelario, e instó a Washington a dar marcha atrás con la medida.
El portavoz del Ministerio de Comercio subrayó que que China se oponía firmemente a la medida, y señaló que los aranceles "perturbarán la cadena de suministro mundial de drones y socavarán aún más un entorno de mercado justo y competitivo".
Un dato de color interesante: la firma china DJI, fundada en 2006, concentra más de dos tercios del mercado mundial de drones comerciales, de acuerdo con diversos análisis del sector.