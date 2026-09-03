Donald Trump quiere reducir el déficit comercial con los aranceles, pero las grandes tecnológicas frustran sus planes

El rojo de la balanza comercial de Estados Unidos se amplió drásticamente en julio, alcanzando su nivel más alto desde principios de 2025, debido al fuerte aumento de las importaciones de computadoras y otros equipos tecnológicos.

A pesar de que durante los últimos meses el gobierno de Donald Trump rearmó su barrera arancelaria — después de que la Corte Suprema declarará ilegal la primera normativa utilizada para aplicarlos —, parece haber surgido un nuevo impedimento para que Washington pueda revertir su enorme déficit comercial : las grandes empresas tecnológicas que invierten en inteligencia artficial (IA).

El déficit comercial de EEUU aumentó un 24,4% interanual hasta alcanzar los u$s88.600 millones en julio, según datos de la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio que se conocieron este jueves. Se trata del mayor rojo en la balanza comercial norteamericana desde mayo de 2025 si se evalúa en términos nominales. Si se ajusta por inflación, el déficit comercial es el más alto desde marzo del año pasado.

La demanda interna se disparó gracias a la combinación de un fuerte gasto de los ciudadanos norteamericanos y la inversión empresarial en inteligencia artificial . Sin embargo, esta demanda se está satisfaciendo con importaciones , lo que contribuye a ampliar el déficit comercial.

La balanza comercial mostró un aumento del 11,4% en las importaciones de bienes de capital , el mayor avance desde 1993 . Dentro de esa categoría, las importaciones de accesorios informáticos aumentaron en u$s6.600 millones, la mayor cifra registrada hasta la fecha , mientras que los envíos de ordenadores, semiconductores y equipos de telecomunicaciones también aumentaron.

Ese rápido crecimiento de las importaciones tecnológicas refleja la carrera por invertir en IA , un motor cada vez más importante en el crecimiento económico estadounidense.

El boom de inversiones en IA

Las grandes empresas tecnológicas, conocidas cada vez más como "hyperscalers", se encuentra realizando gastos en infraestrtuctura y desarrollo de IA que demanda un nivel de inversión sin precedentes.

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) explicaron que — si se ajusta por inflación — solamente la inversión en data centers anunciada en 2025 "ya supera en muy poco tiempo lo invertido en otros grandes proyectos de la humanidad como el ferrocarril, la red de autopistas interestatales, el programa F-35, el Plan Marshall y el programa Apolo".

De manera similar, en un informe reciente de Apollo Global Managment, su economista jefe, Torsten Slok, explicó que el consenso general del mercado prevé que la inversión de capital de las empresas "hyperscalers" alcance el 3% del PBI norteamericano entre 2027 y 2029. A modo de comparación, solo representaba el 0,3% del PBI en 2019 y el 1,4% en 2025.

"Esto representa más del doble del pico alcanzado por el desarrollo de las telecomunicaciones y la fibra óptica a finales de la década de 1990, que llegó a un máximo del 1,2% del PBI en el año 2000 antes de colapsar", explicó Slok.

De todas maneras, comentó que la construcción de de data centers sigue siendo menos de la mitad del tamaño de lo que fue el boom inmobiliario de principios de siglo, que alcanzó su punto máximo en 2005 con un 6,6% del PBI. Pero agregó que la inversión en IA "se está desarrollando a casi el doble de ritmo que el auge inmobiliario en su punto álgido".

La portfolio manager de Janus Henderson Investors, Alison Porter, sostuvo en un informe reciente que las grandes empresas tecnológicas "siguen reportando una fuerte demanda de infraestructura de IA, cuyo crecimiento se ve limitado por la capacidad de oferta de IA".

Y agregó: "Esto nos sugiere que el ciclo de inversión en IA y el crecimiento de la infraestructura de IA se encuentran aún en sus etapas iniciales y que se trata de un proceso de varios años que aún no ha alcanzado su punto máximo".