Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y va por más: "Vamos para adelante"

El piloto argentino de Alpine analizó sus expectativas para la carrera en Monza. Explicó cuáles son las claves para lograr una buen resultado este domingo.

Franco Colapinto confirmó que Alpine está apto para volver a la zona de puntos en esta segunda mitad de año de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se mostró optimista de cara al Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y destacó que Alpine llega a la competencia con mejores sensaciones que en carreras anteriores. El piloto argentino remarcó la importancia de tener una buena largada y aprovechar las primeras vueltas para intentar avanzar posiciones. La sorpresa fue la visita del DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni , quien pasó por boxes a saludar y le dejó un mensaje de apoyo al pilarense.

“Es importante la largada. Vamos a intentar hacerlo bien, junto a unas buenas primeras vueltas, e ir para adelante con buen ritmo” , señaló Colapinto en diálogo con ESPN, en la previa de la competencia en Monza. El argentino sabe que el inicio de la carrera será determinante en un circuito donde las posiciones pueden quedar condicionadas desde los primeros metros.

Más allá de la estrategia para el comienzo, Colapinto destacó la evolución del rendimiento del equipo. “Estamos mejor que en otras carreras” , aseguró, una frase que refleja las expectativas del piloto de cara a una jornada en la que buscará aprovechar el rendimiento de su Alpine para pelear por posiciones más adelante.

El Gran Premio de Italia representa así una nueva oportunidad para Colapinto, que buscará transformar esas mejores sensaciones en un resultado positivo. Para eso, el argentino apunta a una salida limpia, un buen ritmo durante las primeras vueltas y la posibilidad de avanzar en una carrera que puede presentar distintas oportunidades estratégicas.

Consultado por el piloto de Alpine, Scaloni dejó un mensaje de respaldo y deseó que su presencia en Monza pueda traerle suerte al argentino. “Ojalá le dé suerte porque se lo merece” , expresó el entrenador, que se mostró entusiasmado por acompañar al piloto en una jornada especial.

La visita de Scaloni suma así otra cuota de apoyo argentino en Monza, donde Colapinto busca aprovechar una mejora en el rendimiento de Alpine para avanzar posiciones. El piloto había señalado antes de la carrera que una buena largada y las primeras vueltas serán determinantes para intentar tener un buen resultado.

ESPN

El fin de semana de Franco Colapinto en italia

Los resultados de Alpine llegaron luego de que la escudería tuviera sensaciones encontradas durante las prácticas libres. El sábado cerró de manera positiva para el argentino, que había terminado 10° con un tiempo de 1:23.101, mientras que su compañero Pierre Gasly fue noveno con 1:22.898.

El rendimiento mostrado por Alpine en la FP3 permitió que la escudería colocara a sus dos autos dentro del Top 10. Colapinto, además, volvió a mostrarse competitivo después de haber terminado 9° en la FP1 y 11° en la FP2.

En la última práctica, el argentino comenzó con neumáticos medios nuevos y salió temprano a pista. Durante los primeros minutos trabajó junto a Gasly en la succión, un aspecto importante en un circuito caracterizado por sus largas rectas. Después de siete vueltas, su mejor registro era de 1:23.766. Más tarde volvió a salir con el mismo compuesto para trabajar en ritmo de carrera y llegó a completar 16 giros.

Cómo es el circuito de Monza

El Autodromo Nazionale di Monza tiene 5,793 kilómetros y 11 curvas. Es uno de los trazados más rápidos del campeonato y se caracteriza por sus largas rectas, que llevan a los equipos a reducir al mínimo la carga aerodinámica para conseguir mayor velocidad.

Entre sus principales sectores aparecen la Variante del Rettifilo, la Variante della Roggia, las dos curvas de Lesmo, la Variante Ascari y la Curva Alboreto, conocida como Parabolica.

La carrera tendrá 53 vueltas, con una distancia total de 306,72 kilómetros. El récord oficial es de 1:20.901, establecido por Lando Norris en 2025.

GP de Italia 2026: cronograma

Sábado 5 de septiembre

Prácticas libres 3: 07:30 - Finalizada

Clasificación: 11:00 - Finalziada

Domingo 6 de septiembre