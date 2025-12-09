Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela y aseguró que Nicolás Maduro "tiene los días contados"

El jefe de Estado republicano habló nuevamente sobre la realización de acciones directas contra el régimen de Maduro. La presión internacional crece y el próximo miércoles, la dirigente opositora, María Corina Machado, será galardonada con el Nobel de la Paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de llevar adelante una intervención militar sobre Venezuela. En medio de un contexto de tensión creciente, agregó que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.

Trump volvió a endurecer su retórica contra Venezuela aunque esquivó responder detalles sobre el eventual despliegue. "No comento eso", sentenció en una entrevista con el medio Político.

El mandatario aprovechó la entrevista para revindicar el voto venezolano que lo acompañó en las últimas elecciones - la “parte próspera” de la inmigración, según definió - y, en paralelo, acusó a Maduro de enviar a Estados Unidos a “presos” y personas de “instituciones psiquiátricas” durante la administración de Joe Biden. “Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (...) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (...) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora”, afirmó.

Trump también dedicó un tramo de la entrevista a ponderar la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y los recientes ataques sobre supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. Sostuvo que estas operaciones están salvando “en promedio” 25.000 vidas estadounidenses , cifra que atribuye al impacto de cada embarcación neutralizada.

A su juicio, los resultados lo respaldan: “La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en un 92%, y estoy tratando de averiguar quiénes son esos del ocho por ciento”. Y agregó: “Ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos”.

Consultado sobre el origen de buena parte del narcotráfico, Trump aseguró que adoptaría medidas similares contra los cárteles de ambos países. En su visión, los ataques a embarcaciones venezolanas no excluyen acciones futuras contra otros actores regionales.

En otro momento de la conversación, el líder republicano analizó el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, decisión que generó críticas incluso entre aliados. El mandatario descartó que haya sido un gesto equívoco hacia los traficantes y se despegó del caso. “No lo conozco, sé muy poco de él”, explicó, al tiempo que justificó la medida en supuestas pruebas que, según él, vinculaban la condena a una “trampa” de Barack Obama y Joe Biden.

“Él era el presidente del país, el país trafica con drogas, como probablemente se podría decir de todos los países, y por ser presidente, le dieron 45 años de prisión. Hay mucha gente luchando por Honduras, gente muy buena que conozco. Y creen que lo trataron fatal, y me pidieron que lo hiciera”, concluyó.

La operación Lanza Sur

Las declaraciones de Trump se dan en un escenario de escalada de tensiones entre ambos países por la operación “Lanza del Sur”, la ofensiva militar anunciada por Washington el 13 de noviembre de 2025. Se trata de una iniciativa destinada a combatir el tráfico de drogas ilícitas y el denominado “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental, que Trump defendió bajo la consigna de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental”.

Submarino nuclear EEUU USS Greeneville (SSN 772).jpg El Comando Sur de Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Gerald Ford, un crucero, un submarino y aeronaves de vigilancia P-8 Poseidón. @COMSUBLANT

La operación está bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos e implica el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, que arribó al Caribe cerca del 11 de noviembre. Además, también fueron movilizados un crucero, un submarino y aeronaves de vigilancia P-8 Poseidón.

El gobierno de Venezuela rechazó la operación, a la que calificó como una “escalada guerrerista”. En respuesta, Maduro anunció el despliegue de 200.000 militares como medida defensiva, e incluso advirtió sobre posibles incidentes en rutas marítimas que son usadas por las fuerzas estadounidenses.