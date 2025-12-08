Rusia respaldó a Nicolás Maduro y advierte a EEUU contra una escalada en Venezuela

Rusia expresó su respaldo pleno a la dirigencia venezolana y advirtió a Estados Unidos que evite una escalada de tensión con Caracas. Mientras crece la presencia militar estadounidense en el Caribe, Trump impulsa una estrategia que busca debilitar la influencia del Kremlin en la región.

Rusia apoya a la dirigencia de Venezuela e insta al Gobierno de Estados Unidos a que se abstenga de “deslizarse” hacia un conflicto a gran escala con Caracas , advirtió el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov.

Moscú observa con gran preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela y las tensiones siguen siendo elevadas y continúan creciendo.

“ Esto está vinculado principalmente con el deseo de Washington de asegurar el dominio sin rival en la región, un sello de la administración Trump ”, planteó Ryabkov, citado por la agencia de noticias TASS.

Ryabkov subrayó que Rusia mantiene una fuerte solidaridad con Venezuela, en referencia al acuerdo recién concluido sobre asociación estratégica y cooperación entre ambos países. “Apoyamos a Venezuela, igual que ella nos apoya… En este difícil momento, estamos unidos hombro a hombro con Caracas y con su dirigencia ”, señaló Ryabkov.

Estados Unidos aumentó en los últimos meses su presencia militar en el mar Caribe. El Pentágono llevó a cabo al menos 22 ataques conocidos contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe y el océano Pacífico Oriental desde el 2 de septiembre, que provocaron la muerte a más de 87 personas que iban a bordo.

Maduro y Putin Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Rusia, Vladímir Putin. Foto: Reuters

Trump compartió un artículo que afirma que su objetivo detrás de la presión sobre la dictadura de Maduro es debilitar a Rusia

El presidente Donald Trump compartió el sábado en su red social Truth Social un artículo publicado por Fox News que sostiene que su política hacia Venezuela busca debilitar la influencia de Rusia en la región.

El texto, firmado por David Marcus, argumenta que la permanencia del dictador Nicolás Maduro en el poder depende en gran medida del respaldo de Moscú y que Estados Unidos podría forzar su salida si así lo decidiera. Según el análisis, la estrategia del mandatario republicano en Venezuela forma parte de una maniobra más amplia para limitar el alcance global del Kremlin, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania.

El artículo destaca que Venezuela, bajo la dictadura de Maduro, y al igual que ocurre con Irán y anteriormente con Siria, es considerada “un estado cliente de Rusia”. Peter Doran, investigador principal adjunto de la Foundation for Defense of Democracies, explicó al medio que “el historial de Rusia con aliados como Irán, Siria y ahora Venezuela revela un patrón familiar: el Kremlin hace declaraciones de apoyo, pero ofrece un respaldo mínimo cuando surgen amenazas reales para sus clientes”.

Doran añadió que, debido a la presión de la guerra en Ucrania y las sanciones estadounidenses, “mantener a Maduro en el poder es una carga demasiado pesada para Moscú si el presidente Trump decide presionar el asunto”.

En tanto, Marcus plantea que si Estados Unidos “derroca a Maduro mañana, Putin no podría hacer nada al respecto”, subrayando la debilidad de Moscú para sostener a sus aliados en el hemisferio occidental.