Donald Trump promulgó una ley que prohíbe la difusión sin consentimiento de pornografía generada con Inteligencia Artificial

Tras la aprobación con apoyo bipartidista en el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso su firma y promulgó una ley que prohíbe la divulgación de imágenes sexuales o pornografía sin el consentimiento de la persona involucrada, incluso aquellas generadas con Inteligencia Artificial. La norma, llamada "Take it Down" también obliga a las plataformas a dar de baja dicho contenido para proteger a las víctimas de "porno vengativo".