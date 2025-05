Donald Trump exige que se investigue a Beyoncé y Bruce Springsteen por su apoyo a la campaña de Kamala Harris

El mandatario republicano anunció que pedirá una investigación exhaustiva sobre el asunto, argumentando que los candidatos no pueden pagar por apoyo bajo el pretexto de entretenimiento. Además, subrayó que este esfuerzo fue costoso y desesperado para aumentar artificialmente la audiencia de Harris, calificándolo de ilegal y corrupto.

En respuesta, Trump llamó a Springsteen “imbécil prepotente” y criticó su música y política de izquierda radical. “Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden”, dijo Trump.

La Federación de Músicos de Estados Unidos salió en defensa de Springsteen y Taylor Swift, ambos objeto de insultos por parte del presidente. “Bruce Springsteen y Taylor Swift no solo son músicos brillantes, sino también modelos a seguir e inspiración para millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo”, declaró el presidente del gremio, Tino Gagliardi, en un comunicado.

Donald Trump aseguró que Taylor Swift "ya no está de moda" desde que él dijo que la odiaba

Donald-Trump-Taylor-Swift.jpg No es la primera vez que Donald Trump carga contra Taylor Swift.

Donald Trump declaró que Taylor Swift ya no estaba de moda, aunque afirmó que era porque la había atacado durante la campaña presidencial del año pasado.

Trump, quien se encuentra en medio de un viaje al extranjero por Medio Oriente, escribió en su plataforma de redes sociales Truth Social esta mañana: "¿Alguien se dio cuenta de que, desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT', ya no está de 'MODA'?".

Swift respaldó a Kamala Harris en las elecciones de 2024. Aunque la campaña de Trump inicialmente desestimó el valor de su apoyo, días después publicó: "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!".