EEUU alertó por posibles ataques en Arabia Saudita y ordenó la salida de empleados no esenciales

La Embajada estadounidense en Riad publicó un comunicado ante el riesgo de nuevos ataques contra aeropuertos e infraestructura crítica. La advertencia se conoce en medio de la tensión con Irán y de las declaraciones de Donald Trump sobre una posible nueva ofensiva militar contra Teherán.

La advertencia de la Embajada de EEUU en Riad se produce en medio de una escalada de ataques reivindicados por los hutíes contra Arabia Saudita.

La Embajada de EEUU en Riad emitió una alerta de seguridad este domingo ante el riesgo de nuevos ataques en Arabia Saudita. En paralelo, el Departamento de Estado ordenó la salida del personal no esencial del gobierno estadounidense y de sus familiares , en medio de las hostilidades con los hutíes respaldados por Irán . La advertencia, vigente desde el 23 de octubre, también alerta sobre posibles cierres del espacio aéreo, cancelaciones de vuelos e interrupciones en los viajes .

Según el Departamento de Estado, los hutíes participaron en ataques contra Arabia Saudita, incluidos bombardeos a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas , que provocaron víctimas civiles y graves alteraciones en el transporte aéreo.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que las hostilidades podrían escalar rápidamente más allá de las zonas afectadas y recomendaron a sus ciudadanos extremar las precauciones si deciden utilizar aeropuertos en el reino.

La advertencia de la Embajada de EEUU en Riad se produce en medio de una escalada de ataques reivindicados por los hutíes contra Arabia Saudita . Los rebeldes yemeníes, respaldados por Irán, aseguraron haber ejecutado siete ataques contra infraestructura civil, militar y energética del reino mediante misiles balísticos y drones.

La Embajada estadounidense en Riad publicó un comunicado ante el riesgo de nuevos ataques contra aeropuertos e infraestructura crítica.

Entre los objetivos mencionados por el portavoz militar hutí, Yahya Sari, figuraron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid , en Riad, y los aeropuertos de Dammam y Najrán. La ofensiva también habría alcanzado instalaciones de la petrolera estatal Aramco, una refinería y estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste. Sin embargo, las afirmaciones del grupo no pudieron verificarse de manera independiente .

Ante los riesgos de seguridad, los empleados del Gobierno estadounidense destinados en Arabia Saudita necesitan una autorización especial del jefe de misión para utilizar cualquier aeropuerto del reino, según el comunicado difundido por la Embajada.

En paralelo, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, anunció una reapertura parcial desde el 25 de octubre, con vuelos domésticos y algunos servicios internacionales operados por aerolíneas nacionales. Un número limitado de vuelos habitualmente basados en esa terminal comenzó a operar desde el Aeropuerto Internacional Príncipe Naif bin Abdulaziz, en Qassim.

Por su parte, los aeropuertos internacionales Rey Abdulaziz, en Yeda, y Rey Fahd, en Dammam, mantienen sus operaciones, aunque registran retrasos y cancelaciones. El Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos estadounidenses verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y los aeropuertos, ante la posibilidad de nuevos ataques, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes.

Qué recomendó EEUU a sus ciudadanos

El Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses que sigan de cerca la evolución de la situación y verifiquen el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y los aeropuertos.

Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (October 25, 2026)



Effective October 23, 2026, the Department of State ordered non-emergency U.S. government employees and U.S. government employee family members to leave Saudi Arabia due to safety risks.



Iranian-supported Houthis have… pic.twitter.com/QefFhJy5A1 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) October 25, 2026

La alerta incluye la posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones aeroportuarias, restricciones en el espacio aéreo y mayores interrupciones en los servicios de transporte.

La decisión de ordenar la salida del personal no esencial y sus familiares refleja el nivel de preocupación de Washington por el deterioro de las condiciones de seguridad en Arabia Saudita, en un contexto de tensiones regionales vinculadas a Irán y a los grupos armados respaldados por Teherán.