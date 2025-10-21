EEUU anunció que se suspendió la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

La Casa Blanca anunció este martes la suspensión de una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump que si bien no tenía fecha, estaba pactada a realizarse en Budapest, Hungría. La caída de la cumbre se dio luego de una reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, por llamada.
La suspensión se confirmó luego de una reunión por llamada entre los cancilleres Marco Rubio y Serguéi Lavrov.
"El secretario Rubio y el canciller Lavrov tuvieron una llamada productiva. Por lo tanto, no es necesaria una reunión adicional en persona, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", anunció un funcionario de la Casa Blanca este martes. La reunión se había anunciado el jueves pasado, antes de que Trump recibiera al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.
