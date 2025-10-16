¿Fin para la guerra en Ucrania?: Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Budapest para negociar la paz







Según el presidente estadounidense, la llamada telefónica de este jueves con el líder ruso fue "un gran paso adelante".

La llamada con Vladímir Putin tuvo lugar antes de la reunión del Donald Trump, prevista para el viernes en la Casa Blanca, con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó este jueves que se reunirá próximamente con su par ruso, Vladímir Putin, para buscar una salida al conflicto en Ucrania. Hasta el momento no hay fecha confirmada, sin embargo, anticipó a través de sus redes sociales que el encuentro será en Budapest, Hungría.

"Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, por parte de EEUU, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar. Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'sin gloria' entre Rusia y Ucrania", escribió en su red Truth Social.

Ambos lideres mantuvieron la conversación vía teléfono, la cual Trump la calificó como "un gran paso adelante". Según él, fue "muy productiva" y Putin lo felicitó "por el gran logro de paz en Medio Oriente", en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Creo firmemente que este éxito en Medio Oriente contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", destacó.

Reunión de Donald Trump con Volodímir Zelenski La llamada con Vladímir Putin tuvo lugar antes de la reunión del Donald Trump, prevista para el viernes en la Casa Blanca, con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski .

Zelenski habría presionado a Trump para que venda a Kiev misiles Tomahawk que permitirían a las fuerzas ucranianas atacar más profundamente en territorio ruso. "¿Quieren que los Tomahawk vayan en esa dirección? No lo creo", dijo el Presidente de EEUU el domingo. "Creo que hablaré con Rusia sobre eso". "Curiosamente, hoy logramos avances, gracias a lo que ha ocurrido en Oriente Medio", confirmó Trump el miércoles por la noche al referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania recién salido del acuerdo de alto el fuego en Gaza, mientras daba la bienvenida a sus seguidores en una cena de gala en el salón principal de la Casa Blanca.