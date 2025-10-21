Comenzó la demolición en un sector de la Casa Blanca para construir un salón de baile por pedido de Donald Trump

El presidente Donald Trump solicitó comenzar con la obra y destacó que "por más de 150 años" varios mandatarios de EEUU "soñaron" tener un lugar así. La obra podría costar más de u$s200 millones.

El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció que comenzó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile solicitado por él. Sostuvo que por más de 100 años, anteriores mandatarios "soñaron" con un área así para hacer "grandes fiestas" y visitas.

"Me complace anunciar que se ha iniciado la construcción en los terrenos de la Casa Blanca para edificar el nuevo, grande y hermoso Salón de Baile de la Casa Blanca" , indicó Trump en su plataforma Truth Social.

El sector corresponde al Ala Este, donde, tradicionalmente, las primeras damas de tienen su oficina. En su anuncio, Trump añadió que el proyecto está siendo "financiado de manera privada" y celebró la decisión para las generaciones futuras de presidentes.

"Durante más de 150 años, todos los presidentes han soñado con tener un salón de baile en la Casa Blanca para recibir a la gente en grandes fiestas, visitas de Estado, etc. Me honra ser el primer presidente en poner en marcha finalmente este proyecto tan necesario", afirmó.

El presidente había señalado anteriormente que la construcción no "interferiría" con el edificio existente y se estima un costo de u$s250 millones. El proyecto generó duras críticas de los demócratas. El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en la red social X que las prioridades de Trump incluyen "derribar la Casa Blanca" en lugar de reabrir el Gobierno.

La Casa Blanca prevé que el "cierre" del gobierno de EEUU finalice esta semana

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó este lunes que es “probable” que el cierre del Gobierno de Estados Unidos, que ya lleva 20 días, llegue a su fin durante esta semana. La declaración refuerza la expectativa de un posible acuerdo en el Congreso tras semanas de tensión política y protestas en las calles.

Hassett señaló: “Creo que es probable que el cierre de Schumer termine en algún momento de esta semana”, en referencia al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Según el funcionario, varios senadores de ambos partidos creen que el clima político podría mejorar tras los últimos días de manifestaciones nacionales.