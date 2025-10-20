Javier Milei participará del America Business Forum junto a Donald Trump y Lionel Messi







El presidente Javier Milei será uno de los oradores del America Business Forum: Miami, que se celebrará el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center. El evento reunirá a líderes políticos, empresariales, deportivos y culturales de todo el mundo.

El presidente Javier Milei participará como orador del America Business Forum: Miami 2025, que se desarrollará los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat. El encuentro será conducido por Bret Baier, presentador estelar de Fox News, y busca posicionarse como la cumbre de líderes más grande del planeta.

El foro reunirá a más de 40.000 líderes y CEOs en vivo. Entre los confirmados figuran el presidente de Estados Unidos Donald Trump; Lionel Messi; la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado; el ex CEO de Google Eric Schmidt; el tenista Rafael Nadal;, el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon; el actor Will Smith; el fundador de Citadel Ken Griffin; el presidente de la FIFA Gianni Infantino y el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali, entre otros.

El fundador y CEO del evento, el uruguayo Ignacio González, de 34 años, destacó que el objetivo del foro es ofrecer “un espacio de unidad global” en un contexto internacional “frágil y convulsionado”.

ABF_R_JavierMilei_1920x1080_es (1) “ABF será la plataforma desde la cual los líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año”, señaló González. Además, agregó: “Pensamos en la unidad del planeta y en los próximos 50 años, en un escenario de geopolítica inestable y avance acelerado de la inteligencia artificial”.

Por su parte, el alcalde de Miami y presidente del Board del foro, Francis Suárez, afirmó: “Es emocionante recibir a quienes marcarán la agenda global de los próximos años. Miami se ha transformado en un imán para visionarios de la innovación, la cultura y los negocios, sede del Superbowl, la FIFA World Cup, la Fórmula 1, el G20 y ahora del America Business Forum”.

Milei America Business Forum El lema del encuentro será “The World Meets in America” (“El mundo se encuentra en América”). Desde su creación en 2016, el America Business Forum se consolidó como una de las principales plataformas globales de liderazgo y negocios, reuniendo a jefes de Estado, ejecutivos de grandes compañías y referentes culturales. Durante la semana del evento, los participantes accederán a encuentros exclusivos como el Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes presentes en Miami, y al VIP Night Forum, que cerrará oficialmente la cumbre.