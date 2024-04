EEUU: a los 63 años, murieron los siameses más longevos del mundo

Lori y George Schappell, los siameses más longevos del mundo, murieron en Pensilvania, EEUU. Su expectativa de vida no superaba los 30 años.

Murieron los siameses más longevos del mundo en Pensilvania, Estados Unidos . Lori y George Schapell tenían 63 años y nacieron fusionados parcialmente en el cráneo, compartiendo el 30% de sus cerebros. Al nacer, los médicos aseguraron que su expectativa de vida no superaba los 30 años, pero vivieron el doble.

Los hermanos lograron el el Guinness World Records como los siameses más longevos y nunca quisieron ni intentaron separarse. La noticia causó conmoción debido a que se habían hecho reconocidos por participar en programas de televisión. Aún no se ha especificado la causa de su muerte.

Tras darse a conocer la noticia, los familiares de los hermanos expresaron: " Desde los 24 años, mantuvieron su propia casa y viajaron mucho ”. Ambos tenían obstáculos físicos, ya que George no podía caminar y tenía que ser empujado por Lori en una silla de ruedas.

Sin embargo, esto no les impidió vivir de forma independiente y cumplir objetivos . Los dos asistieron a la universidad, Lori compitió en torneos de bowling y él hizo una carrera musical dentro del género country.

La siamesa, por su parte, se comprometió en 2006, pero su pareja murió en un accidente automovilístico. En una oportunidad, declaró: "El hecho de que no podamos levantarnos y alejarnos uno de otro no significa que no podamos estar solos con otras personas o con nosotros mismos. Las personas unidas pueden tener una vida muy privada".

Además, se convirtieron en los primeros siameses del mismo sexo en identificarse como géneros diferente, ya que en 2007, George se declaró un hombre trans.

Murieron los siameses más longevos del mundo: cómo era su día a día

En 1997, los gemelos contaron en un documental que tenían diferentes horarios para bañarse y que se duchaban por separado. Ambos vivían en un departamento con dos habitaciones y se turnaban para dormir día de por medio en cada una para tener su propio espacio privado.

Según el libro Guiness de los récords, el caso de los siameses fue uno de los más extraños, siendo parte del 2% de las personas que padecen la misma condición. Sin embargo, rechazaron la idea de separarse, incluso, George siempre sostuvo: "¿Por qué arreglar lo que no está roto?”.