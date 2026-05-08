Desclasificación de archivos de OVNIS: cuáles son las fotografías, videos y audios que ya se pueden ver públicamente

Se trata de una serie de documentos cuya publicación había sido adelantada por el presidente Donald Trump. El fin de la medida es garantizar transparencia total al respecto y se observaron encuentros en distintos puntos del mundo junto a misiones en la Luna.

Esta imagen muestra a un objeto "con forma de pelota de fútbol" en 2024 cerca de Japón.

Luego de que EEUU desclasificara este viernes más de 150 archivos sobre avistamientos de OVNIS , se conocieron imágenes con detalle sobre actividad extraterrestre. La publicación de estos archivos había sido adelantada por el presidente Donald Trump en febrero de este año.

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Este viernes, ya fueron liberados más de 150 documentos que pueden ser consultados directamente en la web oficial del Departamento de Guerra . En detalle, los documentos liberados corresponden al Departamento de Estado, Guerra, el FBI y la NASA , y reflejan encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés, concepto que reemplazó a la categoría de OVNIS) en distintos puntos del planeta, así como también durante misiones realizadas en el espacio.

Esta imagen corresponde a un objeto en el costado occidental de EEUU en diciembre de 2025.

“Debido al enorme interés demostrado, instruiré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre", había prometido el mandatario estadounidense en febrero de este año.

Desclasificación de archivos de OVNIS: fotografías, videos y audios que ya se pueden ver públicamente

Las imágenes de la web oficial de Guerra cuentan con descripciones sobre el momento de los avistamientos. En una de ellas, se vio un objeto en el costado occidental de EEUU en diciembre de 2025. Otras imágenes reportaron movimientos en el sur de EEUU en 2020 y objetos "con forma de pelota de fútbol" en 2024 cerca de Japón.

ovnis eeuu Otra imagen reportó movimientos en el sur de EEUU en 2020. Departamento de Guerra de EEUU

EEUU desclasificó más de 150 archivos sobre OVNIS y vida extraterrestre

En detalle, hasta el momento, fueron desclasificados un total de 162 archivos. Los mismos corresponden a fotografías, videos y audios que reflejan encuentros con este tipo de objetos no identificados. Los documentos ya se encuentran accesibles en la página oficial del Departamento de Guerra estadounidense.

La mayoría de documentos publicados corresponden a imágenes en baja calidad que reflejan puntos luminosos o dudosas figuras (que no se asemejan a aeronaves conocidas) en el cielo.

OVNIS DESCLASIFICADOS 1 Este viernes, ya fueron liberados más de 150 documentos que pueden ser consultados directamente en la web oficial del Departamento de Guerra.

La liberación de archivos se produce en medio de un clima tenso en Estados Unidos, ante la extensión del conflicto en el estrecho de Ormuz, los fuertes cruces con la OTAN y el aumento de la conflictividad interna durante el segundo mandato de Trump.

Desde el Departamento de Guerra expresaron que trabajan "en total sintonía con el presidente Trump para aportar una transparencia sin precedentes respecto al entendimiento de nuestro gobierno sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados".

OVNIS DESCLASIFICADOS 2 Además, describieron que estos archivos, ocultos bajo clasificaciones confidenciales, "alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas". Departamento de Guerra de EEUU



Además, describieron que estos archivos, ocultos bajo clasificaciones confidenciales, "alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo".