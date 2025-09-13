El Ejército de Israel calcula que más de 250.000 palestinos ya se desplazaron desde Gaza

Fue luego de la operación militar intensiva de las FDI sobre la ciudad. A su vez, autoridades gazatíes sostienen que más de un millón aún quedan en la zona.

El Ejército de Israel afirmó este sábado que ya son más de 250.000 palestinos los que abandonaron la ciudad de Gaza , en medio de la intensificación de la ofensiva militar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevan adelante una operación militar sobre la localidad, cuya evacuación total fue recientemente ordenada, para hacerse del control total de la zona.

"Según las estimaciones de las FDI, más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza abandonaron la ciudad por su propia seguridad", dijo el portavoz en árabe de las Fuerzas Avichai Adrai en X.

Además, el portavoz agregó: "Les insto a que, por su propia seguridad, usen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mauasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales".

Asimismo, subrayó que "las FDI están decididas a derrotar a Hamás en la ciudad de Gaza y, por lo tanto, están intensificando sus ataques".

"Los intentos de Hamás de difundir mentiras e impedirles abandonar la ciudad demuestran su disposición a arriesgar sus vidas por su propia supervivencia", sostuvo el militar.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, aseguraron el viernes que más de un millón de personas permanecen en ciudad de Gaza, "firmes en sus hogares y propiedades, rechazando categóricamente el plan de desplazamiento forzado hacia el sur".

"Esto ocurre a pesar de la continua agresión bárbara y el genocidio perpetrados por la ocupación israelí en un intento de imponer el delito de desplazamiento forzado", dijeron.

La ONU aprobó una declaración "irreversible" hacia una solución de dos Estados entre Israel y Palestina

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) votó este viernes por abrumadora mayoría a favor de una declaración con "pasos tangibles, temporales e irreversibles" hacia una solución de dos Estados entre Israel y Palestina, antes de una reunión de líderes mundiales este mes.

La declaración, de siete páginas, es el resultado de una conferencia internacional celebrada en julio en la ONU -auspiciada por Arabia Saudita y Francia- sobre un conflicto que dura ya décadas.

La resolución que respalda la declaración recibió 142 votos a favor y 10 en contra, mientras que 12 países se abstuvieron. Por su parte, Israel y EEUU rechazaron la votación.

" Una vez más, se demostró que la Asamblea General es un circo político alejado de la realidad: en las docenas de cláusulas de la declaración respaldada por esta resolución, no hay una sola mención a que Hamás es una organización terrorista", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein, en X.