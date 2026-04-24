El apagón de internet en Irán lleva 56 días y sostuvieron que el acceso se reestablecerá cuando la guerra termine

El dato surgió del monitoreo de un observatorio de uso de internet y destacaron que equivale a más de 1300 horas. Desde la agencia oficial de noticias del país indicaron que el acceso volverá al acordarse la paz con EEUU e Israel.

La Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) anunció a principios de esta semana que el acceso a internet solo se restablecerá una vez que termine la guerra.

El apagón de internet en Irán lleva 56 días consecutivos, de acuerdo a unas últimas estimaciones. Los iraníes están sometidos a esta limitación tras una imposición del gobierno a partir del ataque en conjunto de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero y desde una agencia oficial de noticias expresaron que el acceso volverá cuando termine el conflicto.

El conteo surgió de un monitoreo de internet del grupo NetBlocks . Cabe recordar que, antes de eso, se produjo otro apagón de internet distinto durante las semanas de protestas contra el régimen que tuvieron lugar en el país a principios de este año.

“Esta medida —el cierre nacional de internet más prolongado jamás registrado en una sociedad conectada— c ontinúa mientras las condiciones se deterioran en medio de la guerra y de las ejecuciones que se reportaron ”, afirmó NetBlocks.

Desde su cuenta de X, la compañía indicó que esa cantidad de días equivale a "más de 1320 horas. " Esta medida, el cierre nacional de internet más prolongado registrado en una sociedad conectada, continúa mientras las condiciones empeoran en medio de la guerra y ejecuciones reportadas", sentenciaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047580728154542466&partner=&hide_thread=false # It's now the 56th day of #Iran's internet blackout, with international connectivity severed for over 1320 hours. The measure, the longest recorded national internet shutdown in a connected society, continues while conditions deteriorate amid warfare and reported executions. pic.twitter.com/9hAZ7YBtyF — NetBlocks (@netblocks) April 24, 2026

La Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) anunció a principios de esta semana que el acceso a internet solo se restablecerá una vez que termine la guerra, en cita al jefe del Consejo de Información iraní Elias Hazrati.

La semana pasada, medios de comunicación iraníes informaron que se había restablecido el acceso al buscador de Google, aunque algunos servicios de Google seguían inaccesibles.

El apagón en Irán llegó a ser el segundo más largo de su historia

Hace un mes, el apagón de internet en Irán cumplió 240 horas y se convirtió en el segundo corte de red más largo registrado en el país. Según informó por entonces la Asociación Internacional de Vigilancia de Ciberseguridad, el corte de conectividad fue detectado y seguido en tiempo real a través de sus sistemas de monitoreo global. Netblocks señaló el hecho en un mensaje publicado en la red social X.

El apagón digital en enero solo había sido superado por el registrado durante las protestas de enero, cuando las autoridades iraníes también restringieron el acceso a internet durante varios días para controlar la circulación de información.

Para Netblocks, la interrupción actual no solo es histórica para Irán, sino que también se ubica entre los apagones digitales más extremos aplicados por un gobierno a nivel nacional en el mundo.