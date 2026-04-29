Líbano pide que Israel "aplique plenamente" el alto al fuego antes de sentarse a negociar + Seguir en









Beirut vuelve a exigir que Tel Aviv terminé con los bombardeos en el sur del país. En el ataque del martes por la noche, murieron nueve ciudadanos.

Un ataque en Majdal Zoun dejó nueve muertos y 17 heridos, volviendo a demostrar el incumplimiento del cese de agresiones. F24

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, exigió a Israel respetar "plenamente" la tregua iniciada el pasado 17 de abril, para poder iniciar negociaciones bilaterales. "Israel debe, en primer lugar, aplicar plenamente el alto el fuego antes de pasar a la fase de negociaciones", declaró el mandatario, según un comunicado de la presidencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Los ataques israelíes no pueden continuar así", dijo, mientras remarcó que Beirut está a la espera de que "EEUU fije una fecha", para el inicio de las negociaciones, añadió el presidente. Por el momento se han celebrado dos rondas de conversaciones entre Israel y Líbano a nivel de embajadores en Washington.

Un ataque con nueve muertos en pleno alto al fuego El comunicado del gobierno libanés se dio luego de que la localidad de Majdal Zoun, en el sur del Líbano, las autoridades locales confirmaran la muerte de nueve personas, entre ellos tres miembros de la Defensa Civil, lo que lo convierte en una de las mayores masacres desde la entrada en vigor del débil alto al fuego.

"El balance del bombardeo israelí de anoche contra el pueblo de Majdal Zoun, en el distrito de Tiro, ha subido a nueve muertos, incluidos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa, y 17 heridos, entre ellos tres mujeres", según informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

El balance de víctimas se fue actualizando con el correr de las horas. El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, había informado en un primer momento cinco fallecidos producto del ataque, mientras que el Ejército libanés confirmó que dos de sus efectivos también resultaron heridos en la misma acción.

En paralelo, la Defensa Civil denunció la muerte de tres de sus miembros, que se encontraban asistiendo a víctimas de un bombardeo previo. Con estas cifras, ya superan el centenar los trabajadores sanitarios asesinados desde el inicio de las hostilidades a comienzos de marzo, en un conflicto que sigue golpeando incluso a quienes intervienen en tareas de rescate.

Temas Líbano

Israel