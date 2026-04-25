Israel atacó a Hezbolá en el sur del Líbano en medio del cese al fuego + Seguir en









Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron nuevas operaciones contra posiciones del grupo chií, mientras autoridades libanesas reportaron víctimas fatales por bombardeos en el sur del país.

Nuevo ataque israelí contra el sur del Líbano, en medio de la tensión con Hezbolá. (Imagen de archivo)

Israel volvió a lanzar ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano, en una nueva escalada que volvió a poner bajo presión el cese al fuego vigente entre las partes. Las operaciones se concentraron sobre infraestructura militar, posiciones del grupo chií y presuntos movimientos armados cerca de la zona fronteriza.

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Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los bombardeos alcanzaron instalaciones vinculadas a la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbolá, además de un depósito de armas. El Ejército israelí sostuvo que los ataques buscaron neutralizar amenazas contra sus tropas y contra la población civil del norte de Israel.

La ofensiva se produjo después de que Israel denunciara el lanzamiento de proyectiles y de un dron desde territorio libanés. Para las autoridades israelíes, esos episodios constituyeron una violación del entendimiento vigente.

Del otro lado, en el Líbano señalaron que los bombardeos israelíes dejaron al menos cuatro muertos en ataques contra un camión y una motocicleta en el distrito de Nabatieh.

Netanyahu ordenó atacar “con contundencia” a Hezbolá En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa actuar “con contundencia” contra objetivos de Hezbolá en el Líbano. La instrucción fue difundida por su oficina luego de los reportes sobre nuevos lanzamientos desde territorio libanés hacia Israel.

benjamin netanyahu Benjamín Netanyahu ordenó nuevos ataques contra objetivos de Hezbolá en el Líbano. El Ejército israelí afirmó además que durante el fin de semana abatió a más de 15 presuntos integrantes de Hezbolá en el sur libanés, donde mantiene presencia militar en una franja próxima a la frontera. Entre los episodios reportados, las FDI mencionaron ataques contra hombres armados en la zona del río Litani, un camión con armas y una motocicleta. La situación elevó la incertidumbre sobre la continuidad de la tregua, que había sido extendida por Estados Unidos por otras tres semanas. Aunque el acuerdo redujo la intensidad de los combates, los incidentes diarios, los bombardeos israelíes y los lanzamientos atribuidos a Hezbolá mantienen abierto el riesgo de una nueva escalada. Las autoridades sanitarias libanesas indicaron que, desde comienzos de marzo, los ataques israelíes dejaron miles de muertos y heridos en el país. En paralelo, Israel insistió en que continuará actuando contra cualquier amenaza proveniente del sur del Líbano, mientras pidió a los civiles desplazados no regresar todavía a varias localidades donde sus tropas siguen desplegadas.