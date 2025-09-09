Tensión en Medio Oriente: Israel alegó que bombardeó Qatar por los ataque sufridos en Jerusalén

Fuerzas israelíes atacaron posiciones de Hamás en Doha. Dura reacción de la monarquía mediadora en el conflicto y condena de Irán.

Medios israelíes informaron que el ataque estaba dirigido contra Khalil al-Hayya, jefe de Hamás en el exilio.

Israel bombardeó Qatar este martes, con el fin de un ataque directo contra los líderes de Hamás. Esta medida amplía sus acciones militares extendidas por todo Medio Oriente, para incluir al estado árabe del Golfo, donde el grupo islamista palestino tiene su base política. La gestión Netanyahu alegó que la ofensiva está justificada por ataques del lunes en Jerusalén .

Según Netanyahu y Katz, Israel tiene derecho a este tipo de acciones "porque los líderes de Hamas fueron quienes iniciaron y organizaron la masacre del 7 de octubre" de 2023.

Un funcionario israelí confirmó a Reuters el ataque mientras la cadena de televisión qatarí Al Jazeera , citando a una fuente de Hamás, afirmó que el ataque tuvo como objetivo a los negociadores del alto el fuego de Hamás en Gaza.

Varias explosiones se sintieron el martes en la ciudad qatarí de Doha, según testigos de Reuters. Además, se vieron columnas de humo negro se elevaban desde una gasolinera.

Desde Hamás aseguraron que los líderes suyos que fueron objeto del ataque sobrevivieron, si bien el hijo de uno de ellos falleció como consecuencia del ataque. Se trata del hijo de Jalil al Haya, Humam, y a uno de sus asesores, Yihad Labab, según el diario palestino 'Filastín'.

Israel bombardeó Qatar y escala la tensión en Medio Oriente

La nación estuvo funcionando como mediador entre Hamás e Israel. Medios israelíes, citando a un alto cargo de la gestión de Benjamín Netanyahu, informaron que el ataque estaba dirigido contra Khalil al-Hayya, jefe de Hamás en el exilio y principal negociador, entre otros líderes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí condenó los ataques como un “ataque criminal” que “constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales”. A la cartera, se sumó la ONU y países de toda la región, incluidos Irak, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Una fuente de Hamás dijo a Al Jazeera que el ataque ocurrió mientras un equipo negociador estaba discutiendo una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por EEUU.

Por su parte, Benjamín Netanyahu dijo que Israel asume la “plena responsabilidad” por el ataque, sugiriendo que su gobierno actuó solo, sin la cooperación estadounidense.

Gaza se hunde en el pánico por una orden de evacuación de Israel para "arrasar" a Hamás

Los palestinos que viven en las ruinas de la ciudad de Gaza fueron bombardeados este martes con panfletos israelíes. Los mismos les ordenaba salir, después de que Israel dijera que estaba a punto "de arrasar" el área en un ataque para eliminar a Hamás.

Los residentes de la ciudad, de un millón de palestinos antes de la guerra, llevan semanas esperando un ataque desde que la gestión de Benjamín Netanyahu diseñó un plan para darle un golpe fatal a la organización terrorista en lo que considera los últimos bastiones del grupo.

"Les digo a los residentes de Gaza que aprovechen esta oportunidad y me escuchen atentamente: están advertidos: ¡salgan de ahí!", declaró Netanyahu según citó Reuters.