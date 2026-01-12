El embajador de EEUU Peter Lamelas se reunió con Santiago Caputo en la Casa Rosada + Seguir en









El representante diplomático de Estados Unidos ya se reunió con otros integrantes de la administración de Javier Milei para repasar puntos de la agenda bilateral.

Peter Lamelas mantiene reuniones con funcionarios argentinos para discutir la agenda bilateral.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, visitó este lunes la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informaron fuentes de la embajada estadounidense a Ámbito, el encuentro se llevó a cabo en el marco de una serie de reuniones que Lamelas viene manteniendo con miembros del Gobierno para analizar la agenda bilateral.

Lamelas había sido recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, el pasado 2 de diciembre. Durante aquella reunión, ambos “ repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países”.

En ese encuentro hablaron sobre “las oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial” y destacaron “los valores compartidos de libertad y progreso” entre ambas naciones. En la previa al intercambio, el diplomático sostuvo que el acuerdo comercial firmado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico”. “El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas.

Argentina busca avanzar con el acuerdo de libre comercio con EEUU Si bien no hubo un temario definido, las administraciones de Argentina y Estados Unidos tienen pendientes los detalles del acuerdo de libre comercio anunciado por la gestión de Donald Trump en noviembre del año pasado.

El Gobierno presentó el tratado como un paso para actualizar la relación bilateral, atraer inversiones y facilitar el acceso a cadenas globales de valor. Según la Casa Rosada, Argentina entraría así en un “grupo selecto” de países con acceso preferencial para sus exportaciones y reglas comerciales más predecibles. Otro punto compartido entre ambas naciones es la valoración existencia respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien el republicano amenaza con intervenir la dinámica interna del país, el libertario respaldar las críticas a la administración que tilda de “dictadura”.