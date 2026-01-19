China sobrevive a la guerra arancelaria y su economía crece 5% en 2025

Las exportaciones hacia nuevos mercados fueron clave. No obstante, el crecimiento se ralentizó en el último trimestre del año pasado.

China informó este lunes que su Producto Interior Bruto (PIB) se expandió un 5% en 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) , repitiendo así la tasa del año anterior y https://www.ambito.com/economia/china-preve-un-crecimiento-industrial-del-59-2025-n6228062 de crecimiento pese a la guerra arancelaria de EEUU .

Sin embargo, el crecimiento se desaceleró a un ritmo del 4,5% en el último trimestre del año, informó el gobierno el lunes. Ese fue el crecimiento trimestral más lento desde finales de 2022, cuando China comenzaba a relajar las estrictas restricciones de la pandemia de Covid-19 . La economía, la segunda más grande del mundo, creció a un ritmo anual del 4,8% en el trimestre previo.

Ambas cifras quedan por encima de lo esperado por los analistas, que esperaban que la tasa de avance intertrimestral se situase en torno a un 1 % y que la interanual marcase un 4,4 %.

Los líderes de China han tratado de estimular un crecimiento más rápido después de una caída en el mercado inmobiliario y las interrupciones causadas por la pandemia que se propagaron por la economía.

Como se esperaba, el crecimiento anual del año pasado estuvo en línea con el objetivo oficial del gobierno de una expansión de "alrededor del 5%".

Las fuertes exportaciones ayudaron a compensar el débil gasto de los consumidores y la inversión empresarial, contribuyendo a un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares.

Las exportaciones chinas a EEUU sufrieron después de que el presidente Donald Trump regresara al cargo a principios del año pasado y desatara una guerra arancelaria. Pero esa disminución fue compensada por los envíos al resto del mundo. Las crecientes importaciones de productos chinos de la mano de sitios como Temu o Shein están llevando a algunos otros gobiernos a tomar medidas para proteger las industrias locales.

Trump y el líder chino, Xi Jinping, acordaron extender una tregua en su guerra arancelaria, lo que también ayudó a aliviar la presión sobre las exportaciones de China. Sin embargo, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 20% el año pasado.

La ONE destacó que "ante los complejos cambios en la coyuntura económica nacional y global", esto último en velada referencia a los aranceles, "la economía nacional avanzó gracias al desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación pese a la creciente presión económica".

"La economía nacional mantuvo una inercia de progreso sostenido en 2025 pese a las múltiples presiones", insistió el documento.

Lynn Song, economista jefe para la Gran China en el banco holandés ING, escribió en una nota reciente: "la pregunta clave es cuánto tiempo puede este motor de crecimiento seguir siendo el principal impulsor. Si más economías también comienzan a aumentar los aranceles sobre China, como ha hecho México y la Unión Europea (UE) ha amenazado con hacer, eventualmente se verá una presión más fuerte".

Los líderes de China han insistido en el impulso de la demanda interna como una prioridad, pero sus efectos hasta ahora han sido limitados. Un programa de intercambio para que los conductores reemplacen autos más antiguos por modelos más eficientes en energía, por ejemplo, ha ido perdiendo fuerza en los últimos meses.

“La estabilización, no necesariamente la recuperación, del mercado inmobiliario doméstico es clave para revivir la confianza pública y, por ende, el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión privada”, afirmó Chi Lo, estratega senior de mercado para Asia Pacífico en BNP Paribas Asset Management.

China también ha proporcionado subsidios de intercambio para electrodomésticos como heladeras, lavadoras y televisores. Aunque las principales políticas de estímulo al consumidor en 2025, como esos subsidios, están programadas para continuar en 2026, podrían reducirse, dijo Weiheng Chen, estratega de inversión global en J.P. Morgan Private Bank, en una nota reciente.

Para 2026, se espera una expansión anual más lenta. Deutsche Bank pronostica que la economía de China crecerá alrededor del 4,5% en 2026, informó AP.