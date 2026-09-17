El hermano de Lady Di lanzó duras críticas contra el rey Carlos III en sus memorias + Agregar ámbito en









El conde Charles Spencer lanzó fuertes revelaciones en su libro "Swan Song: Diana, My Sister" se publicará pronto. Entre otras críticas, señaló que el rey de Inglaterra siempre tuvo "un desprecio reprimido" hacia la princesa.

Se trata del libro de memorias de Charles Spencer "Swan Song: Diana, My Sister", que se publicará próximamente. Vanity Fair

El hermano de la princesa Diana de Gales lanzó su libro de memorias Swan Song: Diana, My Sister ("El canto del cisne: Diana, mi hermana", en inglés). Allí, el conde Charles Spencer aseguró que luego de la muerte de Lady Di, el entonces príncipe Carlos III sostuvo que "pronto ella sería olvidada".

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La obra del Conde se publicará la semana próxima y se espera que sea muy crítico con la familia real británica, según BBC News. Spencer sostuvo que en ese momento Carlos lo sometió a un "torbellino de ira" después de que él insistiera en que Diana no habría querido que los príncipes William y Harry, de entonces 15 y 12 años, caminaran en su cortejo fúnebre.

El hermano de Lady Di aseguró que después de su muerte Carlos III dijo que ella sería olvidada pronto View this post on Instagram "Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida", declaró un portavoz. En el primer extracto hecho público, Spencer afirmó que un alto asesor de la Corona británica le informó que los jóvenes príncipes caminarían junto al ataúd de Diana, a lo que él se opuso.





Poco después, el Conde aseguró que recibió una llamada telefónica de Carlos. "Él [Carlos] desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. 'No se preocupen', dijo, 'la olvidaremos muy pronto'", escribió el hermano de Lady Di.

El Conde también detalló el momento del funeral de Diana, ante su negativa de que sus sobrinos acompañaran el recorrido del cajón. BBC Al momento de su muerte, Lady Di y Carlos se habían divorciado tras 15 años de matrimonio. La disolución oficial se concretó el 28 de agosto de 1996, cuando el Tribunal Superior de Londres emitió el decreto absoluto que disolvió legalmente el matrimonio. Sin embargo, la pareja ya vivía separada formalmente desde diciembre de 1992.

Subastarán el icónico vestido de la venganza de la princesa Lady Di y podría venderse por más de u$s300.000 El icónico vestido de la venganza de la princesa Diana de Gales, Reino Unido, será subastado. Apodado así por la opinión pública, la pieza fue lucida en una fiesta nocturna en Londres luego de que su entonces esposo, Carlos III, confesara haberla engañado en matrimonio, y podría venderse por hasta u$s300.000. La pieza de color negro constó en una confección de seda sin tirantes, lucido durante la gala de Serpentine Gallery en 1994. La encargada de rematarlo es la casa de subastas Sotheby's, que espera que el vestido se venda el próximo 9 de diciembre. Será la primera vez que se subaste desde 1997, cuando la princesa vendió 79 de sus vestidos pocos meses antes de su muerte para recaudar fondos para organizaciones benéficas. La directora global de bolsos y moda de Sotheby's, Morgane Halimi, afirmó en un comunicado que la princesa Diana "entendió instintivamente" que la moda puede ser un lenguaje en sí mismo. "A su manera, la princesa Diana convirtió el vestido en uno de los mensajes más poderosos que jamás transmitió, durante uno de los episodios más escrutados y emotivamente intensos de su vida", sostuvo la directora y agregó que "entró en un momento en el que gran parte de su historia estaba siendo contada por otros y, a través de lo que eligió vestir, recuperó el control de la narrativa para sí misma."